Активістка Femen могла потрапити на бал у Відні за сприяння росіян - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, активістка ще до роздягання стояла поруч із послом РФ у Австрії

Активістку Femen, яка роздяглася на Віденському балу, міг привести посол РФ чи симпатики Кремля. Про це твердить блогер Юрій Гудименко після аналізу знімків фотографа Конні де Боклера, йдеться в сюжеті ТСН. «Після поширень автор знімків свої світлини прибрав, але скріншоти в мережі залишилися. На них помітно, як активістка ще до роздягання



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Активістка Femen пробралася до входу на Віденський бал

За інформацією ЗМІ, активістка ще до роздягання стояла поруч із послом РФ у Австрії

Активістку Femen, яка роздяглася на Віденському балу, міг привести посол РФ чи симпатики Кремля.

Про це твердить блогер Юрій Гудименко після аналізу знімків фотографа Конні де Боклера, йдеться в сюжеті ТСН.

«Після поширень автор знімків свої світлини прибрав, але скріншоти в мережі залишилися. На них помітно, як активістка ще до роздягання стоїть поруч із послом РФ у Австрії Дмитром Любинським. Із ними також лідер ультраправої фракції Австрії «ФПО» Йоган Гуденус, котрий свого часу відвідував окупований Крим», - інформує ЗМІ.

На інших світлинах помітно, як проросійські гості навіть не здивувались образливим написам про Петра Порошенка на раптово оголених грудях активістки Аліси Виноградової.

«Австрійський політик навіть підібрав одяг активістки, а от російський посол просто посміхався», резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, активістка Femen Аліса Виноградова влаштувала акцію проти президента Петра Порошенка під час його візиту до Австрії. Активістка оголила груди під час відвідин президентом Порошенком Віденського балу.

Як повідомляв «Главком», 8 лютого президент Петро Порошенко прибув з робочим візитом до Австрії.

Петро Порошенко разом з дружиною Мариною у четвер ввечері також відвідали Віденський бал.

Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв запрошення Порошенка і в березні відвідає Україну.

Згодом посол України в Австрії Олександр Щерба оприлюднив маловідомі подробиці причин візиту президента України Петра Порошенка на Віденський бал.