Стало відомо, куди найбільше українці їздили в 2017 році

В цілому в минулому році українці відвідали 71 країни світу.

Минулого року за кордоном побували майже 26,5 млн українців, переважна більшість - з приватною поїздкою. Про це повідомляє «Уніан» з посиланням на дані Держстату. Найбільше українців виїжджали у Польщу – 9,9 млн. Більш, ніж вдвічі менше наших співгромадян виїжджало до Росії – 4,3 млн. На третьому місці – Угорщина



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Найбільше українців виїжджали у Польщу

В цілому в минулому році українці відвідали 71 країни світу.

Минулого року за кордоном побували майже 26,5 млн українців, переважна більшість - з приватною поїздкою.

Про це повідомляє «Уніан» з посиланням на дані Держстату.

Найбільше українців виїжджали у Польщу – 9,9 млн. Більш, ніж вдвічі менше наших співгромадян виїжджало до Росії – 4,3 млн. На третьому місці – Угорщина (3,1 млн).

Також багато українців подорожувало до Молдови (1,68 млн), Білорусі і Туреччини (до кожної з них - майже 1,2 млн.), Румунії (понад 1 млн), Словаччини (850 тис.) і Єгипту (733 тис.).

Найменш популярні для українців країни для відвідування стали Таджикистан (10 осіб за весь минулий рік), Норвегія, Піткерн, Малі, Киргизстан (по 7 осіб), і лише по одному українцю побували в Іраку, Канаді і Південній Кореї 2017 року.

В цілому в минулому році українці відвідали 71 країни світу.

Нагадаємо, у 2017 році Україну відвідали 14,3 млн іноземних громадян, 4 млн з них приїхали на постійне місце проживання.