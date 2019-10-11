Суд відновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду

У травні Станіслав Шевчук був звільнений під час спецзасідання КСУ

Станіслав Шевчук відновлений на посаді голови Конституційного суду України. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив його позов до Конституційного суду в повному обсязі.

Про це 11 жовтня повідомив радник Шевчука Денис Нев'ядомський у Facebook.

«Суд задовольнив позов Станіслава Шевчука до КСУ в повному обсязі і допустив негайне виконання рішення в частині поновлення Шевчука на посаді судді та голови Конституційного суду України», - написав він.

Фото: Facebook Дениса Нев'ядомського

14 травня 2019 року Судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання.

Перед цим «Главком» повідомляв, що судді Конституційного суду висловили недовіру Станіславу Шевчуку під час зборів. Однак правових наслідків це рішення не має, оскільки у законі «Про Конституційний суд» не прописана процедура звільнення голови КС, окрім за власним бажанням. «Це був сигнал голові, що у нього немає підтримки серед суддів», - додав співрозмовник.

Водночас Шевчук не захотів добровільно піти з посади, і судді приступили до голосування про його відставку з посади судді відповідно до висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики, який був затверджений ще у квітні. Таким чином, Шевчук втратив посаду судді Конституційного суду й автоматично посаду голови суду.

На початку липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Конституційного Суду України, який намагався зупинити оскарження звільнення тепер уже колишнього голови КСУ Станіслава Шевчука.