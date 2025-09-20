Головна Думки вголос Сергій Тихий
Сергій Тихий Журналіст

Російські винищувачі у просторі НАТО. Боягузство з традиціями

Російські винищувачі 19 вересня порушили повітряний простір Естонії
фото: Reuters

У росіян є давні і справжні традиції боягузтва

Заліт трьох російських ракетоносців у повітряний простір Естонії. 12 хвилин замежного, переконаного у своєму «право имею» нахабства. За цей час їх мінімум три рази можна було збити. Не збили. Страшно їм. Ердогану, не страшно було у 2016-му, а їм бач… І це уже не ніяка не розважливість, це елементарне боягузтво.

Принагідно, прочитав блискучий пост Євгена Якунова про те, як восени 1941 року ВМС США тричі стикалися у бою з німецькими субмаринами. Американські моряки гинули уже сотнями, але Вашингтон волів цього не помічати. Лише після 7 грудня 1941-го, після розгрому у Перл-Харборі, коли США об’явили війну Японії, Гітлер сам розпочав війну з Америкою – то довелося воювати.

Тож у них є давні і справжні традиції боягузтва. А ми хотіли, щоб вони силою відповідали на заліт якихось дронів без вибухівки і трьох російських літачків, коли у них там зосереджено сотні найсучасніших винищувачів? Як пише Якунов, це безумовно казус, але не «беллі». І рудий старий Трамп цілком у тренді, коли вкотре не знаходить сказати нічого іншого, крім смішного до жалюгідності «мені це не подобається».

Тож єдиний і незаперечний з усього цього висновок: не США, не ЄС, а саме Україна, є вирішальною й об'єднавчою силою, яка здолає РФ, поламає Вісь Зла. Такою була Велика Британія – одна у всьому світі під нацистськими бомбами у 1940-му. Ми теж переможемо Зло. Інакше бути не може і не буде. Даруйте за пафос – момент такий…

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
