У Сєвєродонецьку окупанти за добу зруйнували 63 будинки

Під завалами знайшли тіла десятьох загиблих, пошуки тривають

Російські війська за останню добу завдали три масштабні удари по місту Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті обстрілів загинуло мінімум 10 осіб. Про це повідомляє очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За добу окупанти зруйнували частково та повністю 63 житлових будинки. Вже сьогодні зранку загарбники вели обстріл житлового кварталу між шосе Будівельників та вулицею Курчатова. Вчора ворожі снаряди потрапили в дитячий садок, магазини та автомобіль швидкої допомоги.

«Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни... Людей охоплює страх, на що і розраховують росіяни, які намагаються нас зламати. Зламати на фронті вони не в змозі, тому зриваються на звичайних громадянах та їх домівках. Знайдені тіла десятьох загиблих, поранення отримали дев’ятеро осіб. Одну жінку росіяни вбили у Міжнародний жіночий день на вулиці 8 березня в Сєвєродонецьку», — зазначив Гайдай.

Крім того, загарбники атакували Лисичанськ та Рубіжне, в наслідок чого двоє людей загинули.

Як повідомлялось,під обстрілами від рук російських окупантів загинула молода волонтерка з Харкова Юля Здановська. Вона до останнього не покидала рідне місто й вірила у перемогу. Та, на жаль, загинула від снаряда, випущеного російськими окупантами.