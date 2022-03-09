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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова

    РФ визнала смерть офіцера - ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова
    РФ визнала смерть офіцера
    фото: t.me/a_shtirlitz/16437

    Ліквідацію Агаркова підтвердили пропагандистські російські ЗМІ

    Українські військові 8 березня ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова. Він командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області. Про це повідомив український офіцер Анатолій Штефан.

    Агарков раніше обіймав посаду начальника штабу 56-ї ОДШБ у місті Камишин Волгоградської області до моменту її передислокації в окупований Крим. Пізніше при формуванні в Камишині 33 МСП його було призначено на посаду командира.

    Ліквідацію Агаркова підтвердили пропагандистські російські ЗМІ.

    Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму». Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького

    Теги: Росія ЗСУ війна військові #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова