ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова

Ліквідацію Агаркова підтвердили пропагандистські російські ЗМІ

Українські військові 8 березня ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова. Він командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області. Про це повідомив український офіцер Анатолій Штефан.

Агарков раніше обіймав посаду начальника штабу 56-ї ОДШБ у місті Камишин Волгоградської області до моменту її передислокації в окупований Крим. Пізніше при формуванні в Камишині 33 МСП його було призначено на посаду командира.

Ліквідацію Агаркова підтвердили пропагандистські російські ЗМІ.

Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму». Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького