Війна в Україні. У Трампа нова формула

Чому Трамп повторює позицію по війні і як це вплине на Україну

Президент США вкотре повторюється, «не помічаючи» суті того, про що каже. Так, щось подібне Дональд Трамп сказав у свіжому інтерв'ю.

У шахах, спорті мудреців, є таке поняття – «повтор позиції». Тричі позиція повторилася - то це автоматично означає примусову нічию. Здається, американський президент уже близький до того, або скоріше, уже перетнув межу. Чи слідкує за цим Трамп, чи його радники?

Я не збираюся зараз передавати Україні ракети «Томагавк», – Трамп



💬Я думаю, ми закінчимо війну в Україні за кілька місяців.



💬Путін і Сі жорсткі, обидва розумні, обидва – дуже сильні лідери. З цими людьми не можна жартувати.



💬Іноді треба дати Україні та РФ можливість битися.

Найперше, чого хоче Путін, це не з Трампом торгувати, а знищити незалежну Україну і зламати розклад сил - спочатку в Європі, а потім, як він маніакально надіється, у світі теж. Тож подібні заяви президента США можна трактувати як намір вийти з гри - хоч за Фрейдом, хоч без психоаналізу. І в будь-якому разі Трамп, як мінімум, уже близький до повтору позиції.

Тим більше, що на борту президентського літака Air Forse One, відповідаючи на запитання, про «останню краплю», яка переконає його в тому, що Путін не хоче закінчувати війну, він сказав буквально таке: «Немає жодної «останньої краплі». Іноді треба дозволити конфлікту вигоріти. (…) Іноді треба дозволити, щоб усе дійшло до кінця». Що це, як не самоусунення «миротворця» і не те, чого нині так прагне Росія?

А щодо надання Україні – він сказав, що зараз їх не дасть, але не виключає цього у майбутньому. Тобто знову повторив прийом з одеського анекдоту – нехай тепер він (тобто Путін) боїться.

Вкотре пересвідчуюся у мудрості настанови про те, що треба нарешті перестати прислухатися до того, що каже старий рудий Нарцис, а просто слідувати принципу: роби, що маєш робити і хай буде, що буде. Переможемо.