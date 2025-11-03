Головна Думки вголос Сергій Тихий
search button user button menu button
Сергій Тихий Журналіст

Війна в Україні. У Трампа нова формула

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що Путін мріє з ним торгувати
фото: depositphotos.com

Чому Трамп повторює позицію по війні і як це вплине на Україну

Президент США вкотре повторюється, «не помічаючи» суті того, про що каже. Так, щось подібне Дональд Трамп сказав у свіжому інтерв'ю.

У шахах, спорті мудреців, є таке поняття – «повтор позиції». Тричі позиція повторилася - то це автоматично означає примусову нічию. Здається, американський президент уже близький до того, або скоріше, уже перетнув межу. Чи слідкує за цим Трамп, чи його радники?

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Найперше, чого хоче Путін, це не з Трампом торгувати, а знищити незалежну Україну і зламати розклад сил - спочатку в Європі, а потім, як він маніакально надіється, у світі теж. Тож подібні заяви президента США можна трактувати як намір вийти з гри - хоч за Фрейдом, хоч без психоаналізу. І в будь-якому разі Трамп, як мінімум, уже близький до повтору позиції.

Тим більше, що на борту президентського літака Air Forse One, відповідаючи на запитання, про «останню краплю», яка переконає його в тому, що Путін не хоче закінчувати війну, він сказав буквально таке: «Немає жодної «останньої краплі». Іноді треба дозволити конфлікту вигоріти. (…) Іноді треба дозволити, щоб усе дійшло до кінця». Що це, як не самоусунення «миротворця» і не те, чого нині так прагне Росія?

А щодо надання Україні – він сказав, що зараз їх не дасть, але не виключає цього у майбутньому. Тобто знову повторив прийом з одеського анекдоту – нехай тепер він (тобто Путін) боїться.

Вкотре пересвідчуюся у мудрості настанови про те, що треба нарешті перестати прислухатися до того, що каже старий рудий Нарцис, а просто слідувати принципу: роби, що маєш робити і хай буде, що буде. Переможемо.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп росія путін війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай не у захваті від продовження війни
Ідеальна ситуація для Китаю у війні України проти Росії
31 жовтня, 16:46
Трамп провів зустріч з президентом Південної Кореї
«Велика угода з Південною Кореєю»: Трамп підсумував досягнення під час поїздки
29 жовтня, 23:57
Захід не усвідомлює реальну загрозу Росії та її можливості
Сучасна війна змінилася: НАТО варто повчитися в України, як вести війну – The Independent
27 жовтня, 10:35
На місці прильоту продовжують працювати всі міські служби, рятувальники, правоохоронці та медики
Атака на Харків: слідство з’ясує остаточні обставини роботи дитсадка
22 жовтня, 15:09
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів
16 жовтня, 08:29
У викраденій сумці обранця лежало 29 тис. грн готівкою
Нардепа-мільйонера пограбували біля супермаркета Novus
13 жовтня, 23:03
Росіяни розуміють, що США взяли курс на остаточний відрив преміального європейського ринку від Москви і наступний рік стає, де-факто, останнім, коли можна щось змінити
Війна, яку Росія програла
11 жовтня, 09:20
У Карманова в дитинстві діагностували затримку інтелектуального розвитку
На фронті ліквідовано окупанта, який не вмів читати і писати
8 жовтня, 17:39
Торік банк закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів у Москві
Американський Citibank остаточно згортає бізнес у Росії
3 жовтня, 17:32

Сергій Тихий

Війна в Україні. У Трампа нова формула
Війна в Україні. У Трампа нова формула
Російські винищувачі у просторі НАТО. Боягузство з традиціями
Російські винищувачі у просторі НАТО. Боягузство з традиціями
Ми не маємо історичного права на песимізм
Ми не маємо історичного права на песимізм
Як вибори стали зброєю проти демократії?
Як вибори стали зброєю проти демократії?
Як саме загине Росія?
Як саме загине Росія?
Кого було б варто запросити в українську переговорну групу з американцями
Кого було б варто запросити в українську переговорну групу з американцями

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua