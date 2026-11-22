Коли два покидьки утворюють одну компанію з кимось третім, то сумнівів не залишається – той третій теж покидьок.

Незважаючи на традиційну китайськус виключність, Сі фактично поставив знак рівності між собою, придурком Трампом та нелюдом Путіним. Отакий має бути основний висновок від «Ялти-2» у Шеньчжені, а не те, хто де стояв на протокольному фото.

І не треба тут нагадувати про особливу, «м’яку» китайську дипломатію: репутація, точніше, її втрата – переважує. Але це новітню «трійцю» аж ніяк не переймає. Що для них якась «репутація»?

Загальний висновок має звучати десь так: демократичний устрій, права людини, розподілення влад, мораль, як дуже далека, але все-таки мета, більше не є складовими зразкової моделі для людства.

Тоталітарний концтабір заявляє про своє право жити так, як йому заманеться, а в недалекій перспективі – рулити світом. І він, облишивши застарілі комплекси, нав’язує світові свої «норми».

Підлість, агресія, державна сваволя, безсоромна брехня – все це більше не є тим, чого треба соромитися. Навпаки! Це – приклади для наслідування іншими.

Чим зможуть відповісти на такі катастрофічні виклики ті, для кого «демократія», яка було маяком для людства уже два з половиною століття, не є порожнім звуком досі? Наразі на це питання немає відповіді, є лише сподівання…