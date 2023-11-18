Майдан під час війни неприпустимий. Але...
Нині незакінчена Революція Гідності триває у формі національно-визвольної Війни за гідність
Будь-який Майдан; справжній, а не технологічно імітований, завжди був проти Москви.
І ніколи проти України.
І їх було вже три: Революція на граніті 1990 року, помаранчева революція 2004-го і Революція Гідності 2013-2014.
Все як фази незавершенної Столітньої Національної Революції.
Майдан, як вияв прямої вічевої демократії і Січ, як форма, завжди були проти Москви і її прислужників і агентів в Україні.
Нині незакінчена Революція Гідності триває у формі національно-визвольної Війни за гідність.
Усі хто бився на революційному Майдані нині на війні.
Багато з першого дня у 2014 році. Багато вже на небі.
Майдан не можливо організувати як технологію.
Хоча спроб за часи Незалежності було багато.
Варто боятися не Майдан, а Антимайдан, багато представників якого і досі гріють теплі крісла у владі.
Треба жорстко присікати роботу російської агентури.
На жаль, саме в цьому плані робота виглядає дуже млявою.
Будь-які заклики до замирення з Росією мають каратися як злочин.
Будь-які кроки до захисту, утримання, просування наслідків російського колоніалізму жорстко зупинятися.
«Київ проти Москви» ось формула наших змагань і ось оптика визначення, хто з якого боку на фронті.
Тому варто точніше формувати думку.
Всім.
Ретельніше тримати фронт, в тому числі і Світоглядовий.
Ще більше працювати на перемогу кожному, де б він не знаходився.
Не шукати ворогів серед своїх, і не очікувати появи «хароших» серед ворогів.
І далі впевнений, що маємо найбільші шанси за сотні років перемогти одвічного ворога.
А перемога у війні це і буде Перемога Революції Гідності.
Перемога Майдану.
Тому тут на фронті зараз мій Майдан і мої Крути, моя революція і наш Конотоп.
Така моя думка…
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