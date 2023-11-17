Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Майдан-3». Зеленський заявив, що РФ готує кампанію з дестабілізації України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Майдан-3». Зеленський заявив, що РФ готує кампанію з дестабілізації України
фото з відкритих джерел

Новий російський план дезінформації має кодову назву «Майдан-3»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни, щоб «змістити президента». Про це він сказав в інтерв'ю іноземним журналістам, передає Bloomberg.

За його словами, новий російський план дезінформації має кодову назву «Майдан-3», відсилаючись на центральну площу Києва, яка була осередком повстань у 2004 і 2014 роках. Останній зіграв вирішальну роль у поваленні експрезидента Віктора Януковича .

«Наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів... Майдан для них – це переворот, тому операція зрозуміла», – заявив Зеленський.

Раніше Зеленський попереджав, що Росія готується до зими. Ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі.

До слова, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.

Теги: росія Україна українці Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський зазначив, що можливості української ППО збільшуються
Україна принципово змінила ситуацію у Чорному морі – Зеленський (відео)
Вчора, 20:00
За словами Зеленського, український флот морських дронів заважає Росії використовувати Чорне море як плацдарм
Зеленський пояснив, чому Росія не може використовувати Чорне море як плацдарм
Вчора, 15:20
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Зеленський провів перемовини з лідерами держав-партнерів
15 листопада, 22:45

Політика

«Майдан-3». Зеленський заявив, що РФ готує кампанію з дестабілізації України
«Майдан-3». Зеленський заявив, що РФ готує кампанію з дестабілізації України
Страйк польських перевізників: стали відомі результати перемовин
Страйк польських перевізників: стали відомі результати перемовин
Єрмак анонсував відкриття одного із аеропортів України ще до завершення війни
Єрмак анонсував відкриття одного із аеропортів України ще до завершення війни
«Слуги» збираються відкликати Дубінського з Комітету Ради з питань фінансів
«Слуги» збираються відкликати Дубінського з Комітету Ради з питань фінансів
Залужний розповів, які снаряди потребує Україна для успішного наступу
Залужний розповів, які снаряди потребує Україна для успішного наступу
Кулеба після переговорів із Кемероном повідомив гарну новину
Кулеба після переговорів із Кемероном повідомив гарну новину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
24K
Фаріон – у міністри освіти! Корчинський закликав українців повстати «проти колаборантів»
23K
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
13K
Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям
12K
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5775
Чому Різдвяний піст цього року такий особливий

Новини

Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Сьогодні, 11:12
Запеклі бої тривають на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати
Сьогодні, 07:08
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 04:51
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Вчора, 07:30

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту