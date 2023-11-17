«Майдан-3». Зеленський заявив, що РФ готує кампанію з дестабілізації України

Новий російський план дезінформації має кодову назву «Майдан-3»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни, щоб «змістити президента». Про це він сказав в інтерв'ю іноземним журналістам, передає Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, новий російський план дезінформації має кодову назву «Майдан-3», відсилаючись на центральну площу Києва, яка була осередком повстань у 2004 і 2014 роках. Останній зіграв вирішальну роль у поваленні експрезидента Віктора Януковича .

«Наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів... Майдан для них – це переворот, тому операція зрозуміла», – заявив Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Зеленський попереджав, що Росія готується до зими. Ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі.

До слова, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.