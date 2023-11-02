Ляшко вперше відреагував на скандали зі своїм фронтовим охоронцем і російські пісні

Екснардеп не дав конкретної відповіді на відео, чому співав російських пісень, натомість наголосив, що зараз найважливіше – це перемога

Олег Ляшко: «Не витрачаю свій час, щоб коментувати чи спростовувати безглузді, брехливі і замовні звинувачення»

Колишній народний депутат Олег Ляшко прокоментував відео, на якому він та його охоронець Євген Стипанюк, перебуваючи на фронті, співають російські пісні.

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«На фронті я добре зрозумів одне: життя занадто коротке. Тому не витрачаю свій час, щоб коментувати чи спростовувати безглузді, брехливі і замовні звинувачення. Час розставить все на свої місця і кожному дасть оцінку», – написав Ляшко.

Екснардеп не дав конкретної відповіді на відео, яке гуляє в мережі, натомість наголосив, що зараз найважливіше – це перемога і він для того докладає максимально зусиль. «Немає нічого важливішого за перемогу України. Тому як солдат ЗСУ роблю все для цього і вас закликаю. Усе інше – дріб’язок, не вартий уваги!», – заявив солдат Ляшко.

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Нагадаємо, у Мережі з’явилося відео, на якому колишній народний депутат Олег Ляшко, разом із двома чоловіками, співає в караоке пісню Жені Білоусова «Девчонка-девчоночка». На відео Ляшко у камуфляжних штанах.

Разом із ним співає колишній чоловік снайперки Євгенії Емеральд, Євген Стипанюк, який є охоронцем Ляшка.

Раніше повідомлялося, що лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко вступив на службу до української армії.