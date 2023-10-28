Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild

Росіяни намагаються захопити там промзону, щоб відрізати логістичні шляхи постачання українських військових

Російські війська вийшли до залізничної гілки і підійшли до села Сєвєрне на південному заході від Авдіївки. Про це повідомляє військовий експерт Bild Юліан Рьопке.

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Шлях, яким велося постачання угруповання ЗСУ, звузився з 9 до 7 кілометрів і для логістики залишився єдиний маршрут через село Орлівка, зазначив аналітик.

Ситуація під Авдіївкою фото: Bild

«Якщо росіянам дійсно вдасться взяти Авдіївку, це означало б кінець контрнаступу України», – вважає Рьопке.

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У Bild наводять слова українського військкора Юрія Бутусова, згідно з якими ситуація значно погіршилася на північ від Авдіївки. Він вважає, що росіяни намагаються захопити там промзону, щоб відрізати логістичні шляхи постачання українських військових.

«Їм вдалося встановити прапор на териконі (промисловому відвалі) навпроти Авдіївського коксохімічного заводу, але ЗСУ збили стяг безпілотником», – зауважує журналіст.

Блогер Роман Шрайк вважає, що навіть якщо росіяни візьмуть Авдіївку, це буде піррова перемога Путіна, яка приведе Росію до поразки у війні.

Нагадаємо, втрати російських окупаційних військ під Авдіївкою, ймовірно, найбільші за весь 2023 рік.

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Нагадаємо, триває 612-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.

Станом на 28 жовтня російські загарбники втратили приблизно чотири тисячі одиниць особового складу в ході наступу на Авдіївку Донецької області.