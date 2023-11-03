Кулеба спростував таємні перемовини між Києвом та Москвою
Міністр подякував уряду ФРН за другу систему ППО Patriot, яка допоможе захистити українську інфраструктуру
Київ не веде жодних таємних переговорів з країною-агресором. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ранкової програми телеканалу ZDF.
«Ні», – коротко відповів Кулеба на запитання модераторки, чи не веде Україна переговорів з РФ «за закритими дверима».
Глава української дипломатії зауважив, що основою Мирної формули є повага суверенітету та територіальної цілісності України.
«Якщо перекладати з дипломатичної (мови – «Главком».) на звичайну, то це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори», – сказав Кулеба.
Міністр закликав вірити в Україну, підтримувати Україну, й тоді її перемога стане також перемогою Німеччини.
Коментуючи ситуацію з ракетами великої дальності Taurus, які Україна просить ФРН передати ще з весни, Кулеба зазначив, що «питання відкрите, але Німеччина потребує часу». Цей аргумент партнери наводять як публічно, так і в конфіденційних розмовах з українськими колегами. Міністр повторив, що Україна відбудувала довірливі відносини з партнерами, отже, їм не варто турбуватися, що надана зброя буде використана не так, як вони про це просять.
Водночас міністр подякував уряду ФРН за другу систему ППО Patriot, яка допоможе захистити українську інфраструктуру.
Загалом у Києві не відчувають зниження підтримки з боку західних партнерів, але через війну на Близькому сході до війни в Україні знизилася медійна увага, визнав глава МЗС.
Як повідомлялося, Дмитро Кулеба перебуває 2-3 листопада в Берліні з офіційним візитом.
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