Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Україна віднині розглядається на рівні із Ізраїлем та Тайванем

glavcom.ua
Джо Байден неодноразово запевняв у цілковитій підтримці нашої країни
фото: AP

Це війна цінностей, вищих за матеріальні і ключова мета – саме цивілізаційна перемога

За останні роки Україна зробила суттєвий поступ у контексті сприйнятия нашого образу в очах стратегічних партнерів.

Які пройшли швидкий шлях від споглядання та обережної підтримки до включення нашої країну у сучасну безпекову архітектоніку Західного Світу.

Зараз Україна на щаблях безпекових програм розглядається на рівні із Ізраїлем, Тайванем.

А тепер згадаймо про рівень лобізму у світі того ж Ізраїлю.

Україні багато чого доводиться робити самотужки, фактично з нуля, заново формувати вектори зовнішньої стратегічної підтримки та вісі міжнародних впливів.

І робити це у процесі протистояння надпотужному ворогу.

Підтвердженням успішності такої проактивної політики є нещодавна промова президента США Байдена.

До речі, ця промова пролунала після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Підтверджено двопартійний консенсус стосовно пітримци України в Конгресі.

Програми допомоги Україні будуть формуватись спільно із програмами підтримки Ізраїлю та Тайваню.

Можемо констатувати найвищий рівень відносин з США за увесь час незалежності України.

Ця підтримка конвертується у технологічні фактори Перемоги, які дозволяють зберегти життя українцям, ті ж «атакамси».

Україна вдячна за всю надану підтримку.

Це війна цінностей, вищих за матеріальні і ключова мета – саме цивілізаційна перемога.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна перемога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шлях лише один: Україні треба проявляти максимальну суб'єктність й ініціативу в питанні завершення війни»
Війна Росії проти України. Три страхи західних еліт
30 вересня, 07:13
Армійська тактична ракетна система Atacms
Atacms в Україні? Путіну приготуватися, правила гри змінюються
18 жовтня, 06:50
Російська ракета повністю знищила кафе
Кафе зрівнялося з землею: масштаби російського теракту з висоти пташиного польоту (відео)
6 жовтня, 08:11
Анналена Бербок потрапила у скандал із Китаєм
Міністерка Німеччини обізвала Сі Цзіньпіна та розлютила Китай
22 вересня, 10:53
Громадяни України знову можуть розраховувати на нові виплати
Естонія щомісячно виплачуватиме українцям 3600 грн: хто може отримати гроші
5 жовтня, 02:00
Під час війна Росії проти України хакери розгорнули «бойові дії» в інтернеті
Червоний Хрест випустив правила війни для хакерів
4 жовтня, 07:16
За добу відбулося 37 бойових зіткнень
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
6 жовтня, 07:05
Терористична організація змусила Ізраїль думати, що не бажає збройного конфлікту
ХАМАС вів багаторічну кампанію з обману Ізраїлю – Reuters
9 жовтня, 08:40
У Маріуполі прогримів гучний вибух
У Маріуполі прогримів гучний вибух
13 жовтня, 13:56

Олексій Кущ

Україна віднині розглядається на рівні із Ізраїлем та Тайванем
Україна віднині розглядається на рівні із Ізраїлем та Тайванем
Феномен Ізраїлю, або Як виживати в несприятливих умовах
Феномен Ізраїлю, або Як виживати в несприятливих умовах
Чому не росте українська економіка
Чому не росте українська економіка
Катастрофа чи надія ще є? Аналіз демографічної перспективи України
Катастрофа чи надія ще є? Аналіз демографічної перспективи України
Росія збирається завершити війну у 2024 році?
Росія збирається завершити війну у 2024 році?
Стратегія виживання. Україна ризикує повторити «монгольську модель»
Стратегія виживання. Україна ризикує повторити «монгольську модель»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Ізраїль закликав своїх громадян виїхати з ряду країн
16K
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Зеленський: втрати в Авдіївці дійсно вражають (відео)
9396
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
8574
The Times пояснила, як Захід допомагає Путіну у війні з Україною
6685
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч

Новини

Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Сьогодні, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Сьогодні, 07:08
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Сьогодні, 04:55
Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 04:00
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту