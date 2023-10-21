Україна віднині розглядається на рівні із Ізраїлем та Тайванем
Це війна цінностей, вищих за матеріальні і ключова мета – саме цивілізаційна перемога
За останні роки Україна зробила суттєвий поступ у контексті сприйнятия нашого образу в очах стратегічних партнерів.
Які пройшли швидкий шлях від споглядання та обережної підтримки до включення нашої країну у сучасну безпекову архітектоніку Західного Світу.
Зараз Україна на щаблях безпекових програм розглядається на рівні із Ізраїлем, Тайванем.
А тепер згадаймо про рівень лобізму у світі того ж Ізраїлю.
Україні багато чого доводиться робити самотужки, фактично з нуля, заново формувати вектори зовнішньої стратегічної підтримки та вісі міжнародних впливів.
І робити це у процесі протистояння надпотужному ворогу.
Підтвердженням успішності такої проактивної політики є нещодавна промова президента США Байдена.
До речі, ця промова пролунала після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Підтверджено двопартійний консенсус стосовно пітримци України в Конгресі.
Програми допомоги Україні будуть формуватись спільно із програмами підтримки Ізраїлю та Тайваню.
Можемо констатувати найвищий рівень відносин з США за увесь час незалежності України.
Ця підтримка конвертується у технологічні фактори Перемоги, які дозволяють зберегти життя українцям, ті ж «атакамси».
Україна вдячна за всю надану підтримку.
Це війна цінностей, вищих за матеріальні і ключова мета – саме цивілізаційна перемога.
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