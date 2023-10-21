Україна віднині розглядається на рівні із Ізраїлем та Тайванем

Це війна цінностей, вищих за матеріальні і ключова мета – саме цивілізаційна перемога

За останні роки Україна зробила суттєвий поступ у контексті сприйнятия нашого образу в очах стратегічних партнерів.

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Які пройшли швидкий шлях від споглядання та обережної підтримки до включення нашої країну у сучасну безпекову архітектоніку Західного Світу.

Зараз Україна на щаблях безпекових програм розглядається на рівні із Ізраїлем, Тайванем.

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А тепер згадаймо про рівень лобізму у світі того ж Ізраїлю.

Україні багато чого доводиться робити самотужки, фактично з нуля, заново формувати вектори зовнішньої стратегічної підтримки та вісі міжнародних впливів.

І робити це у процесі протистояння надпотужному ворогу.

Підтвердженням успішності такої проактивної політики є нещодавна промова президента США Байдена.

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До речі, ця промова пролунала після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Підтверджено двопартійний консенсус стосовно пітримци України в Конгресі.

Програми допомоги Україні будуть формуватись спільно із програмами підтримки Ізраїлю та Тайваню.

Можемо констатувати найвищий рівень відносин з США за увесь час незалежності України.

Ця підтримка конвертується у технологічні фактори Перемоги, які дозволяють зберегти життя українцям, ті ж «атакамси».

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Україна вдячна за всю надану підтримку.

Це війна цінностей, вищих за матеріальні і ключова мета – саме цивілізаційна перемога.