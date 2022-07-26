Ще один міф, який спростувала ця війна

Багато росіян вірили у силу радянського військово-промислового комплексу

Колись, коли з ватниками ще прийнято було сперечатися, а не стріляти відразу, були такі дискусії.

Людина:

– Лайном був ваш совок, що не міг робити навіть приблизно пристойні споживчі товари.

Ватник:

– Ну окей, припустимо, машини в капіталістів були кращі, АЛЕ НАША ЗБРОЯ!..

Тут ми зазвичай погоджувались, що окей, по зброї плюс-мінус паритет, але пишатися лише виробництвом зброї – то якось фу. Принаймні, я погоджувався, та й більшість тих, що я знав.

Так от. Була проведена експериментальна перевірка. Адже РФ зараз воює здебільшого радянською зброєю. Ми теж. Але до нас активно йде західна зброя, в тому числі якраз періоду другої половини ХХ сторіччя.

Маю зауважити наступне – не було у вас паритету, товарищі совки. І ваше щастя, що у вас не було повноцінного масштабного конфлікту з НАТО. Бо рвали б вас, як Бобик грілку, з усім вашим хваленим ВПК.

Бо так, сонечки, M270 MLRS та ATACMS – це вісімдесяті. Чим би ви відповідали, «Ураганами»? А шо по ППО, га? А по флоту? Як здоров'я адмірала Кузі? А що в нас з польовою медициною?

І так, масова продукція пана Стоунера більшості приємніша в руцях за масову продукцію Іжевську (незважаючи на наявність в останньої певної кількості фанатів). І хрін би з тим, як штурмова гвинтівка – нормальна арка ще й СВД фору дати може в ролі марксманської. А снайперські... ой, а не було у совку снайперських! ПМ з західними пістолетами, добре, порівнювати не будемо. Навіть із 1911-м часів Першої світової.

І так по довгій номенклатурі. Є виключення, так. Але аргумент «зате в Совку ВПК був», як на мене, ця війна теж потріпала.

Шкода, вже нема в кого запитати «шо ви, дяді?». Бо з цими дядями вже інші розмови.

Джерело: блог Віктора Трегубова

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