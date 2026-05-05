Головна Думки вголос Віктор Трегубов
search button user button menu button
Віктор Трегубов Журналіст

Як насправді працює російська машина з промивання мізків

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російська пропаганда промиває мізки дитячим та молодіжним організаціям
фото: ria.ru

Секрету того, як насправді працює російська пропаганда немає

Так, бачу, є досі стереотип, який потребує виправлення.

Стереотип полягає в уявленні, що в Росії та на окупованих територіях існує якась надпотужна, хитра та підступна мізкопромивочна машина. А в нас нічого. Тому якщо людина, доросла чи дитина, потрапляє під могутній вплив цієї машини, то шансів нема, втрачає волю.

А нам все це треба вивчити і думати, як у нас створювати власну систему національно-патріотичного виховання. Іронія полягає відразу в кількох моментах.

По-перше, російські мізкопромивочні машини чудово досліджені. У тому числі, окремо – дитячі та молодіжні організації, в усій їхній еволюції від «Идущих вместе» через «Наши» до Юнармии. Ви легко знайдете багато мегабайтів текстів з цього приводу.

По-друге, навіть мінімальне з ними знайомство подарує вам вкрай знайомі відчуття. Бо це тупо піонерія/комсомол. Точніше – симуляція піонерії та комсомола, зроблена трієчниками на відчепись з використання державного гранту, дві третини з якого вони вкрали і ще чверть пропили.

Я вже не кажу про те, що в сучасних умовах і оригінальна піонерія у виконанні більш талановитих та менш корумпованих уродів навряд чи злетіла б, тут навіть про неї мова не йде.

Ця штука справді ефективна лише відносно тієї соціальної категорії, яка «рада старатися». Себто – тих, хто вважає соціальне пристосуванство корисним або необхідним для кар'єрного зростання. Тут дуже хотілося зазначити, яка саме соціально-професійна категорія опинилась в перших рядах колаборантів, але ж знову обговорення зведеться до того, що «от ви на нас наїжджаєте, а ми не всі такі».

Найстрашніший та найцинічніший секрет полягає в тому, що жодного секрету немає. Мізкопромивочна машина є. Її застосування, як і сам факт окупації – злочин. Але це не якесь магічне мамбо-джамбо, це просто проголошений постулат: «хто буде махати прапорцем завзятіше, тому дві конхвети замість однієї». І це працює.

А тепер щодо «а давайте створимо щось власне на державному рівні». Боронь небо. Боронь. Небо. Бо маємо ту ж фішку, що й з «морально-етичним контролем» – як тільки долучити державу, а не позадержавні організації типу Пласту, у нас, буде, власне, своя пародія на піонерію. Просто тому, що реалізовувати це все на місцях будуть саме ті люди, які інакше не знають. Бо в нас нема інших людей на місцях, розумієте? Це ж вже було, як казав один досвічений керівник.

А очолить це все на рівні парламенту заслужений парламентський педагог та вихователь – депутат Мазурашу. Ударимо власними йолопами по російським дебілам і цим переможемо. Або ні. Не все, на жаль, має прямі та симетричні рішення.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна пропаганда росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як пожежі показують слабкість Путіна
Чому чорний дим Туапсе важливий
1 травня, 13:43
50-річний Євсєєв очолює «Динамо» із грудня 2025 року
12 матюків за 37 секунд. Російський тренер отримав штраф за нецензурну лексику
9 квiтня, 17:48
ЄС перевіряє Угорщину після скандалу з розмовами Сійярто
ЄС вимагає від Будапешта пояснень після скандалу з РФ
9 квiтня, 19:53
Економіка Росії демонструє системне погіршення
Промисловість Росії вперше за час війни пішла в мінус – розвідка
13 квiтня, 21:10
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 870 танків
Втрати ворога станом на 17 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
17 квiтня, 07:14
Наслідки російських обстрілів
Ворог атакував Запоріжжя: є загиблий
20 квiтня, 12:40
Бровді зауважує, що РФ використовує доходи від експорту нафти для продовження війни проти України
«Волелюбний птах літає туди, куди забажає». Мадяр натякнув на нову хвилю ударів по Росії
27 квiтня, 20:23
Вибухи пролунали у російському Дзержинську
У Дзержинську атаковано важливий оборонно-хімічний завод (відео)
30 квiтня, 08:58
Келлог пояснив Путіну, чому Росія вже програла
«Ви не виграєте цю війну». Келлог жорстко звернувся до Кремля
Вчора, 10:13

Віктор Трегубов

Як насправді працює російська машина з промивання мізків
Як насправді працює російська машина з промивання мізків
Паніка через квадроберів. Це не про дітей, а про переляканих дорослих
Паніка через квадроберів. Це не про дітей, а про переляканих дорослих
У Росії ще довго все буде погано. І ось чому
У Росії ще довго все буде погано. І ось чому
Курська операція. Чому Кремль робить вигляд, що нічого не сталося
Курська операція. Чому Кремль робить вигляд, що нічого не сталося
Напади на ТЦК. Чому це небезпечно для цивільних українців
Напади на ТЦК. Чому це небезпечно для цивільних українців
Хто потрібен армії? Бездумні «роботи» чи група кваліфікованих та відповідальних бійців
Хто потрібен армії? Бездумні «роботи» чи група кваліфікованих та відповідальних бійців

Новини

Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Сьогодні, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Сьогодні, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua