Як насправді працює російська машина з промивання мізків

Секрету того, як насправді працює російська пропаганда немає

Так, бачу, є досі стереотип, який потребує виправлення.

Стереотип полягає в уявленні, що в Росії та на окупованих територіях існує якась надпотужна, хитра та підступна мізкопромивочна машина. А в нас нічого. Тому якщо людина, доросла чи дитина, потрапляє під могутній вплив цієї машини, то шансів нема, втрачає волю.

А нам все це треба вивчити і думати, як у нас створювати власну систему національно-патріотичного виховання. Іронія полягає відразу в кількох моментах.

По-перше, російські мізкопромивочні машини чудово досліджені. У тому числі, окремо – дитячі та молодіжні організації, в усій їхній еволюції від «Идущих вместе» через «Наши» до Юнармии. Ви легко знайдете багато мегабайтів текстів з цього приводу.

По-друге, навіть мінімальне з ними знайомство подарує вам вкрай знайомі відчуття. Бо це тупо піонерія/комсомол. Точніше – симуляція піонерії та комсомола, зроблена трієчниками на відчепись з використання державного гранту, дві третини з якого вони вкрали і ще чверть пропили.

Я вже не кажу про те, що в сучасних умовах і оригінальна піонерія у виконанні більш талановитих та менш корумпованих уродів навряд чи злетіла б, тут навіть про неї мова не йде.

Ця штука справді ефективна лише відносно тієї соціальної категорії, яка «рада старатися». Себто – тих, хто вважає соціальне пристосуванство корисним або необхідним для кар'єрного зростання. Тут дуже хотілося зазначити, яка саме соціально-професійна категорія опинилась в перших рядах колаборантів, але ж знову обговорення зведеться до того, що «от ви на нас наїжджаєте, а ми не всі такі».

Найстрашніший та найцинічніший секрет полягає в тому, що жодного секрету немає. Мізкопромивочна машина є. Її застосування, як і сам факт окупації – злочин. Але це не якесь магічне мамбо-джамбо, це просто проголошений постулат: «хто буде махати прапорцем завзятіше, тому дві конхвети замість однієї». І це працює.

А тепер щодо «а давайте створимо щось власне на державному рівні». Боронь небо. Боронь. Небо. Бо маємо ту ж фішку, що й з «морально-етичним контролем» – як тільки долучити державу, а не позадержавні організації типу Пласту, у нас, буде, власне, своя пародія на піонерію. Просто тому, що реалізовувати це все на місцях будуть саме ті люди, які інакше не знають. Бо в нас нема інших людей на місцях, розумієте? Це ж вже було, як казав один досвічений керівник.

А очолить це все на рівні парламенту заслужений парламентський педагог та вихователь – депутат Мазурашу. Ударимо власними йолопами по російським дебілам і цим переможемо. Або ні. Не все, на жаль, має прямі та симетричні рішення.