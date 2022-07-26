Світ врятує успішна операція «Валькірія» в Росії

Сьогодні Путін є терористом номер один у світі. А з терористами не ведуть переговорів, їх знищують, як знищили свого часу путінського колегу Осаму бен Ладена

Українці роблять світові величезну послугу, стримуючи просування російського імперського фашизму до Європи і далі. Не всі у цивілізованих країнах це повністю розуміють. Сенс війни для Російської Федерації полягає в тому, щоб знищити Україну, як державу, а український народ, як націю. Є два способи виграти війну: перший, це підкорити та окупувати територію противника. Це Москві не вдалося. Другий, зламати волю противника до спротиву і боротьби, це Путін намагається в Україні робити далі. Росія є наочним прикладом того, що невдала держава з ядерною зброєю всерівно залишається невдалою державою.

Росія ніколи не була цивілізованою, особливо у військовому вимірі. Повна зневага кремлівців до життя мирного населення, а також і до власних солдатів, свідчить про те, що РФ навіть не намагалася стати частиною цивілізованого світу. А затіяна Путіним російсько-українська війна тільки пришвидшила й без того постійний процес моральної деградації росіян. Адже коли тобі неприховано дозволяють вбивати мирних громадян сусідньої країни, цим знімаються будь-які обмеження та табу і на вбивства самих росіян. І це дуже швидко бумерангом повернеться в Росію після її неминучої поразки в Україні.

Нинішня тактика Путіна полягає в тому, щоб залякати українців постійними ракетними обстрілами міст та менших населених пунктів. У Кремлі сподіваються, що атаки на цивільне населення, на якомусь етапі цих обстрілів, дадуть бажаний ефект, і примусять українців відступити і капітулювати перед Москвою. Але в оточенні диктатора явно погано знають світову історію. Адже всі бомбові та ракетні атаки Гітлера на цивільних у Лондоні – не спрацювали, а лише ще більше посилили рішучість британців знищити гітлерівський режим і німецьких фашистів.

Під керівництвом путінців скоєні тисячі військових злочинів російськими воєначальниками, численними офіцерами та солдатами. Проте реальність є такою, що вже зараз потрібно думати, як притягнути усіх злочинців до неминучої відповідальності. Чи буде нове керівництво постпутінської Росії готовим видати винних в геноциді українського народу? І в який спосіб відбуватиметься затримка та передача цих душегубів і лиходіїв до рук правосуддя?

Росію потрібно вигнати з усіх територій України, включно з Кримом і Донбасом. Путін і його злочинна камарилья мусять бути дуже жорстко покарані за розв’язання війни в Україні. Якщо цього не зробити, то вони отримають перепочинок, переформують свої сили і знову вторгнуться на українські терени, чинити нові злочини проти людяності.

Ця війна ніколи для нас не закінчиться. Тому, що всі українці, яких рашисти розстріляли, над якими знущалися і викрадали їх в концентраційні табори, ніколи не забудуться. А живі ніколи не погодяться «переплавитися» на росіян і стати частиною путінської імперії.

Можливо, до початку війни Росія ще теоретично мала що запропонувати українцям, але тепер Україна і світ знають, що Російська Федерація може запропонувати лише смерть, терор і репресії.

Сьогодні Путін є терористом номер один у світі. А з терористами не ведуть переговорів, їх знищують, як знищили свого часу путінського колегу Осаму бен Ладена. Це війна Путіна і він її ніколи добровільно не зупинить. Зараз до нього в міжнародної громадськості нуль довіри. Він роками грав з Європою та світом, а потім встромив їм усім ножа в спину.

Цивілізований світ не підняв вчасно питання, що тиран перебуває на вершині піраміди влади аж 22 роки, але він вже, як мінімум, більше 12 років є нелегітимним «президентом». Заходу не варто було погоджуватися на путінську «гру», що він у різні способи «обнуляє» свої президентські терміни, проте його продовжували й далі приймати в європейських столицях, ніби нічого цього не сталося.

Якби Путін і його подільники пограбували супермаркет, то вони усі давно б сиділи у в’язниці. Однак коли він відкрито знищує велику європейську націю, а його агресія спричинила вже загибель багатьох десятків тисяч українських громадян, то він не тільки не заарештований, а й гуляє на волі і мандрує в інші країни, ніби він не є злочинцем, якого вже давно мали б оголосити в міжнародний розшук.

Путінська шістка Дмітрій Медведєв стверджував, що ніхто не наважиться привезти його, Путіна та решту пітерської банди на Нюрнберзький процес, тому що Росія має більше ядерної зброї, ніж будь-хто інший. Робота, спрямована на притягнення Путіна, Медведєва та їх спільників до суду, мала б полягати у тому, щоб родини жертв, а не тільки Україна, притягували військових злочинців до відповідальності. Багато національних судів можуть прийняти такі позови. Сім’ям пасажирів рейсу PA 103 авіакомпанії Pan American, що летів за маршрутом з Лондона до Нью-Йорку, лівійський деспот Муаммар Каддафі виплатив близько 3 мільйонів доларів за одну жертву своєї терористичної діяльності, а кількість жертв Путіна в Україні обчислюється десятками тисяч.

Українці обов’язково переможуть, а політика Кремля призведе до краху мафіозної держави. А поки що цивілізований Захід мав би відрізати Російську Федерацію і кожну країну, яка продовжує мати з нею справу, від можливості для їхніх громадян в’їзду в держави вільного світу. Ця страшна війна показує, що для того, щоб бути повноцінною частиною міжнародної спільноти, ви не можете постійно обстрілювати ракетами та артилерією мирне населення.

Зараз Путін і його оточення дуже налякані тим, що війна пішла зовсім не так, як її планували в Кремлі, і вони перебувають на межі психозу. Війною в Україні Росія показала всьому світові своє справжнє обличчя. Російська «культура» настільки принципово відрізняється від західної, що намагання зрозуміти московців схожі на спробу осягнути середньовічне мислення. Вони існують у міфологічному минулому, просторі, де час тече у зворотному напрямку. У спотвореному світі незбагненної темряви та жорстокості. Російську «культуру» та їхні «цінності» міжнародна громадськість змогла побачити на вулицях Бучі, Ірпеня, Бородянки і Маріуполя. Вони були завжди відсталими, але вважають себе вищими, нагадуючи цим гітлерівських нацистів.

Росіяни – це зло у чистому вигляді. Зло, яке вважає себе вищим за закони і загальноприйняті норми, зло, не обмежене мінімальними залишками порядності, зло – для якого людяність є просто абстракцією. Саме тому вони вважають територіальне розширення своїм невід’ємним правом. Їхня ущербна «логіка» ґрунтується на тому, що московити мають невід’ємне право на усі загарбані колись Російською імперією та Радянським Союзом території сусідніх країн, і тому вони можуть в односторонньому порядку самі перегравати рішення історії.

На Заході мають зрозуміти, що у цій війні винен не тільки Путін, який прийняв необачне рішення про її початок. Не він створив росіян, це росіяни створили для себе Путіна. Він інструмент реалізації їх імперських бажань, їхнє alter ego. Він плоть від плоті російської «культури» такої, якою вона є, де превалює зневага до життя інших та неповага до морального порядку. І цього звіра треба зупинити в Україні.

Принципова системна помилка російської «культури» полягає в тому, що вона свідомо поставила себе вище загальнолюдських цінностей. Росіяни вважають, що їх не можна судити за загальнолюдськими законами та стандартами, і що в цьому сенсі їм усе дозволено. Москва – Третій Рим, – звикли про себе вони думати. Але раптом виявилося, що це не Третій Рим, а Четвертий Рейх.

Захоплення Росією частини українських земель не принесло РФ нічого, крім ганьби та лиха. Очільник злочинної держави Путін – телевізійною пропагандою спромігся зазомбувати населення, щоб використовувати російську молодь, як гарматне м’ясо для реалізації своїх імперських географічних фантазій.

Вже зараз прослідковується подальше зниження військового потенціалу Росії, і якщо все буде продовжуватися таким же чином, то незабаром ми зможемо побачити реальний прогрес у виштовхуванні російських терористичних військ туди, звідки вони прийшли. Але для остаточного перелому в російсько-українській війні Україні потрібні ракети великої дальності, щоб вражати точки постачання армії окупантів в глибині Росії, склади зброї, боєприпасів і цистерни з пальним.

Цивілізований світ має чітко дати зрозуміти росіянам, що вони будуть економічно ізольовані протягом наступних кількох десятиліть після варварського вторгнення в Україну. Молоді росіяни, яким від 20 до 30 років, повинні усвідомити, що їхня неспроможність приборкати божевільного монстра, відомого як Путін, серйозно вплине на економічну траєкторію їхнього життя в майбутньому. Але шкільна програма Росії чітко націлена на те, щоб школярі побачили Путіна, як рятівника своєї країни, а Захід — як ворога.

Варто пригадати, що 78 років тому, 20 липня 1944 року, в відбувся невдалий замах на Гітлера. Коли вищі і старші офіцери вермахту у ставці Гітлера «Вовче лігво» у Східній Пруссії намагалися реалізувати план «Валькірія». Якби це вдалося, то Друга світова війна в Європі закінчилася б влітку 1944 року, зберігши мільйони житів і позбавивши мільйони людей неймовірних страждань, які тривали до травня 1945 року.

Можливо, що російські військові, які чудово розуміють чим може закінчитися для Росії розгром російських армій в Україні, самі наважаться відсторонити у будь-який спосіб узурпатора від влади. Оскільки затягнення війни прогнозовано призведе до розпаду Російської Федерації.

Росії потрібна успішна операція «Валькірія», «валькірійований» Путін принесе світові значно більше користі…

Джерело: блог Віктора Каспрука

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