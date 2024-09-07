У Росії ще довго все буде погано. І ось чому

«Якщо просто чекати свободи, то дочекатися можна хіба зміни тирана»

Найкраще про те, чому в Росії хріново є і буде, свідчить дуже протестна пісня місцевої панк-групи «Порнофільми». Називається «Это пройдет».

Позиція у «Порнофільмів» норм – Крим-тест проходять. Але пісня, в якій вони висловлюють свою опозиційну візію – це ще гірше за цойовські «Перемени».

Сюжет пісні такий: так, омонівці гамселять жінок, так, усі нормальні росіяни сидять в тюрмах, обмотані електропроводами, так, війна, але Це все мине. І диктатор стане просто мертвим старим, і тоді-то можна буде винести двері тюрем.

«Темницы рухнут и свобода нас встретит радостно у входа. И братья ключ нам отдадут – а не, опять ***ды дадут».

Себто панки (!!!) пропонують не боротися з системою, а з оптимізмом в серці та чимось іншим в сраці почекати, поки тиран, що їх довбе, двине коні від старості і можна буде з-під нього виповзти.

Протест, який вони заслужили.

Проблема в тому, що з таким підходом нічого не мине. Якщо просто чекати свободи, то дочекатися можна хіба зміни тирана.

Тому я й кажу – закопайте цю стюардессу сподівань на те, що там щось зміниться і колись буде добре.

Добра Росія – Росія, нездатна до зла чисто фізично.