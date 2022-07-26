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    Думки вголос

    Газовий тероризм Росії

    Росія шантажує Євросоюз через газове питання - Газовий тероризм Росії
    Росія шантажує Євросоюз через газове питання
    фото з відкритих джерел

    «Пересічний німець не любить, коли його змушують прогнутися»

    Слідкуйте за руками.

    20 липня Путін анонсував скорочення поставок газу до ЄС і запропонував компенсацію – запуск «Північного потоку-2».

    25 липня Німеччина, яка за чверть століття сильно підсіла на газову голку – сказала, що запуск «Північного потоку-2» для Німеччини категорично неможливий. Цитую Роберта Габека, мінстра економіки:

    «Запуск газопроводу категорично неможливий, оскільки це означатиме збільшення залежності від російського газу, чого Європа не може допустити». Більше того Габек підкреслив, що Німеччина «не викине білий прапор, бо є сильною нацією, яка вистоїть будь-які труднощі». Нинішні «труднощі для Німеччини» – це те, що вони критично залежні без альтернативи російського газу.

    Як пояснив мені один німецький інсайдер, «пересічний німець не любить, коли його змушують прогнутися. Це додає великого емоційного фактору». Тому шантаж напряму не пройшов.

    І ось до чого вдалась Росія, шоб спробувати таки уламати Німеччину і ЄС на «Північний потік-2». До тероризму.

    Отже, вчора «Газпром» без попередження підвищив тиск в ГТС України. Намагався влаштувати аварію

    Диспетчери Оператора ГТС України 25 липні зафіксували різкий ріст тиску на магістральному газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» на ділянці держкордон РФ – Україна.

    Цікаво, що в 2009 році за аналогічних обставин (з вини «Газпрому») відбулась аварія з розривом труби і пожежею на газопроводі Туркменістану, щоби хакнути конкурента.

    Не здивуюсь, що і зараз Росія планувала влаштувати проблеми на нашому трубопроводі. Щоби розіграти свою стару-добру піар-карту, яку розробляв своїми руцями такий собі Ігор Волобуєв – газпромівська шишка, яка різко згадала, що вона же українчик на півшишки і ниньки ошивається в наших краях. Що «эта Украина ненадежный партнёр в бесперебойных поставках газа», тому давайте Північний потік-2. Знову.

    Читайте також: Країни ЄС погодили надзвичайний план скорочення споживання газу

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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    Теги: росія окупанти Німеччина Газпром війна путін Європа тероризм Україна ГТС Північний потік-2 окупація #stoprussia
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