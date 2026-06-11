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Віктор Трегубов Журналіст

Україна заплатила за безпеку Польщі найвищу ціну

glavcom.ua
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Україна нічого не винна Польщі

У 2022, у 2023, для жирафів – у 2024, ще можна було триматися думки, що Росія б не напала на Польщу, бо її б захистило НАТО. Або власна армія. Або разом.

Станом на 2025-2026 роки неправдивість цієї тези очевидна. Так, якби Росія вирішила атакувати Польщу, вона б це зробила. Ні, НАТО би не втрутилася. Ні, польські Збройні сили, хай вони й не найслабші в Європі, не втримали б. Вибачте, такі факти. Питання окупації Польщі було б виключно справою часу та зусиль.

Таким чином, від старої традиції розділу Польщі світ врятували два фактори:

  1. Росія вирішила спершу напасти на Україну,
  2. Україна – ціною неймовірних жертв – дала Росії по зубах.

Тому я, курча, морально не готовий чути жодних розмов про те, що Україна Польщі щось винна. Ніщо, взагалі ніщо що зробила Польща для України не становить навіть малого відсотку того, від чого Україна за власний рахунок уберегла Польщу.

Ми можемо дискутувати про будь-які історичні питання, але спроба долучити до зведення рахунку події останніх п'яти років буде на користь України з неймовірним перехльостом. Тому я, в принципі, тільки за, але так, щоб чесно й об'єктивно.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща Україна політика

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Віктор Трегубов

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