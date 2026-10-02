Один депутат втягнув цілу фракцію в проросійську провокацію

В Україні стало на одну проросійську політсилу більше

Окей, давайте-но я по пунктах розпишу, що відбулося. Без жартів та кпинів.

Відбулося засідання фракції ЄС, на якому вони спробували виступити з якоюсь спільною заявою щодо ситуації на фронті і в тилу. Скрин заяви додаю.

Результат вийшов на диво млявим і близьким до капітулянтських настроїв. Без згадок про перемогу, без згадок про відновлення територіальної цілісності, без згадок про євроатлантичну інтеграцію. Що може означати дві речі: або ЄС всією фракцією прогнулися під одного конкретного депутата – Олексія Гончаренка, щоб отримати одноголосну заяву з його підписом, або це вже не позиція одного депутата, а позиція фракції.

Депутати поширюють це, повторюючи слоган «Армія, мова, віра» (скрини додавати не буду, зайдіть, наприклад, до Ар'єва чи Федини).

Відразу після цього депутат Гончаренко, чиї наративи на 80% співпадають з наративами російської державної пропаганди (скрін аналізу додаю), виходить з заявою, що розуміє «армію» як позаблоковий статус, «мову» як розширення прав «російськомовних міст», а «віру» як припинення вирішення проблем, пов'язаних з проросійською діяльністю окремих релігійних груп. МИТТЄВО ця заява розганяється російською державною пропагандистською машиною. Скрин додаю.

Окремі депутати – дякую, Володимир В'ятрович – на це реагують. Інші роблять вигляд, що не помітили. Голова фракції, екс-президент, звітує про закордонні візити.

В мене залишається, знов-таки, те ж питання. Або один конкретний депутат втягнув усю фракцію в проросійську провокацію, а та зробила вигляд, що нічого не трапилось. Або фракція прикинула, що терор росіянами українських міст збільшить кількість прибічників «миру за будь-яку ціну», і вирішила скорегувати свою політичну платформу відповідним чином, щоб колись, можливо, їх добрати.

А тепер вже окей, оціночне судження.

В першому випадку політсила має щось зробити зі своїм депутатом, який вже не тільки «висловлює особисту позицію», а втягує в блудні справи всю фракцію в цілому.

В другому випадку слід визнати, що в нас стало на одну проросійську політсилу більше.

Всім, хто обрав чи обере залишитися чесним – дякую.