Головна Думки вголос Віктор Трегубов
search button user button menu button
Віктор Трегубов Журналіст

Один депутат втягнув цілу фракцію в проросійську провокацію

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: facebook

В Україні стало на одну проросійську політсилу більше

Окей, давайте-но я по пунктах розпишу, що відбулося. Без жартів та кпинів.

Відбулося засідання фракції ЄС, на якому вони спробували виступити з якоюсь спільною заявою щодо ситуації на фронті і в тилу. Скрин заяви додаю.

Один депутат втягнув цілу фракцію в проросійську провокацію фото 1

Результат вийшов на диво млявим і близьким до капітулянтських настроїв. Без згадок про перемогу, без згадок про відновлення територіальної цілісності, без згадок про євроатлантичну інтеграцію. Що може означати дві речі: або ЄС всією фракцією прогнулися під одного конкретного депутата – Олексія Гончаренка, щоб отримати одноголосну заяву з його підписом, або це вже не позиція одного депутата, а позиція фракції.

Депутати поширюють це, повторюючи слоган «Армія, мова, віра» (скрини додавати не буду, зайдіть, наприклад, до Ар'єва чи Федини).

Відразу після цього депутат Гончаренко, чиї наративи на 80% співпадають з наративами російської державної пропаганди (скрін аналізу додаю), виходить з заявою, що розуміє «армію» як позаблоковий статус, «мову» як розширення прав «російськомовних міст», а «віру» як припинення вирішення проблем, пов'язаних з проросійською діяльністю окремих релігійних груп. МИТТЄВО ця заява розганяється російською державною пропагандистською машиною. Скрин додаю.

Один депутат втягнув цілу фракцію в проросійську провокацію фото 2

Окремі депутати – дякую, Володимир В'ятрович – на це реагують. Інші роблять вигляд, що не помітили. Голова фракції, екс-президент, звітує про закордонні візити.

В мене залишається, знов-таки, те ж питання. Або один конкретний депутат втягнув усю фракцію в проросійську провокацію, а та зробила вигляд, що нічого не трапилось. Або фракція прикинула, що терор росіянами українських міст збільшить кількість прибічників «миру за будь-яку ціну», і вирішила скорегувати свою політичну платформу відповідним чином, щоб колись, можливо, їх добрати.

А тепер вже окей, оціночне судження.

В першому випадку політсила має щось зробити зі своїм депутатом, який вже не тільки «висловлює особисту позицію», а втягує в блудні справи всю фракцію в цілому.

В другому випадку слід визнати, що в нас стало на одну проросійську політсилу більше.

Всім, хто обрав чи обере залишитися чесним – дякую.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Верховна Рада Європейська солідарність депутат армія фракція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маємо на рівні Держави переглянути підходи до ефективності застосування людського ресурсу
Армії потрібні не просто солдати. Як змінити підхід до мобілізації
12 вересня, 22:22
ЗСУ продовжують утримувати низку позицій на північ і південь від Рай-Олександрівки
Наступ на Слов’янськ сповільнюється: що відбувається на фронті
29 вересня, 11:31
Нардепи проголосували за припинення депутатських повноважень Остапа Шипайла
Рада позбавила мандатів двох депутатів зі «Слуги народу»
3 вересня, 11:39
Після другого провалу голосування в Раді, уряд повторно затвердив доопрацьовані документи
Кабмін повторно схвалив ПДВ на посилки: що зміниться
7 вересня, 23:20
Загальна потреба у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік, за даними Мінфіну, становить 52,6 млрд доларів
Марченко розповів про «жорстку економію» та урізані запити міністерств у Держбюджеті-2027
16 вересня, 14:19
На наступний рік значна частина необхідної суми поки не має підтверджених джерел
Нардепка назвала суму, якої бракує бюджету України на 2027 рік
16 вересня, 10:47
Правка Лозинського передбачає припинення повноважень депутатів місцевих рад, обраних від заборонених партій
Позбавлення мандатів проросійських депутатів. Нардеп заявив про блокування своєї правки
21 вересня, 12:06
Навчання із реагування на надзвичайні ситуації в Нідерландах
Нідерланди готують населення до російських диверсій: деталі
27 вересня, 07:59
До Дня Незалежності нардеп I скликання Юрій Збітнєв отримав почесний статус
Спікер Стефанчук нагородив почесним званням фігуранта корупційної справи, який намагається виїхати з країни
25 вересня, 11:39

Віктор Трегубов

Один депутат втягнув цілу фракцію в проросійську провокацію
Один депутат втягнув цілу фракцію в проросійську провокацію
Україна заплатила за безпеку Польщі найвищу ціну
Україна заплатила за безпеку Польщі найвищу ціну
Як насправді працює російська машина з промивання мізків
Як насправді працює російська машина з промивання мізків
Паніка через квадроберів. Це не про дітей, а про переляканих дорослих
Паніка через квадроберів. Це не про дітей, а про переляканих дорослих
У Росії ще довго все буде погано. І ось чому
У Росії ще довго все буде погано. І ось чому
Курська операція. Чому Кремль робить вигляд, що нічого не сталося
Курська операція. Чому Кремль робить вигляд, що нічого не сталося

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
45K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua