Росія учетверо збільшила замовлення на транзит газу через Україну

У 2021 році «Газпром» заплатить за прокачування по Україні 40 млрд кубів газу – незалежно від реальних обсягів

Російський монополіст «Газпром» у чотири рази збільшив замовлення додаткових транзитних потужностей через Україну на січень 2021 року в порівнянні з рівнем додаткового бронювання наприкінці 2020.

Про це свідчать дані аукціонної платформи Regional Booking Platform, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У точці входу Суджа (через неї проходить 86% російського транзиту, решта - через ГВС Сохрановка) на кордоні РФ і України на січень 2021 року через запропоновані вільні потужності у 41,6 млн кубометрів на добу викуплено 41,2 млн кубометрів.

На грудень-2020 було виставлено 15 млн кубометрів на добу, а заброньовано 11,4 млн кубометрів на добу, на листопад - 10,27 млн кубів, жовтень - 4,52 млн кубів.

«Газпром» забронював транзитні потужності газотранспортної системи України на 2020 рік на 65 млрд кубометрів, а на 2021−2024 роки - по 40 млрд кубів за правилом «прокачуй або сплачуй».

З 1 січня по 20 грудня «Газпром» прокачав через Україну 54,09 млрд кубометрів газу, за весь 2020 рік може транзитувати 56 млрд кубометрів.

Генеральний директор компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон зазначив, що «спочатку для транзиту на 2021 рік були заброньовані потужності з розрахунку 40 млрд кубометрів на рік (113 млн кубометрів на день), але ймовірно цих обсягів недостатньо через проблеми з запуском Північного потоку-2 і Турецького потоку-2.

«Ми регулярно проводимо аукціони на річні, квартальні, місячні і денні потужності - це вимога європейського газового законодавства, яку ми впровадили в Україні. Більше немає необхідності в міжурядових переговорах і т.д.», - додав Макогон.

Між іншим, доходи «Газпрому» катастрофічно падають. За рік російський монополіст втратив мільярди доларів. Так, доходи російського монополіста «Газпром» від експорту газу за січень-жовтень цього року впали на 44,4% (до 19,038 мільярда доларів) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За десять місяців доходи РФ від продажу нафтопродуктів знизилися на 32% в річному вираженні, від бензину - на 9,2%, від дизельного палива - на 30%.

Додамо, що США розширили санкції проти «Північного потоку-2», яким опікується «Газпром». Зазначається, що нові заходи спрямовані на компанії, які надаватимуть послуги або фінансування для суден, що працюють на будівництві «Північного потоку-2».

Разом з тим у жовтні транзит «Газпрому» через Україну збільшився до максимуму.

Нагадаємо, що «Газпром» й раніше замовив у «Нафтогазу» нові потужності для транзиту.



