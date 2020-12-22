Режисер та уродженець Львова пікетував ФСБ Росії із трусами в руках. Його затримала поліція

Віталій Манський народився у Львові у 1963 році

Віталій Манський народився у Львові у 1963 році

Поліцейські затримали режисера Віталія Манського та відвели його до Мещанського відділу внутрішній справ

У вівторок, 22 грудня, в Москві затримали відомого російського кінорежисера-документаліста, колишнього львів’янина Віталія Манського. Він вийшов на одиночний пікет до будівлі ФСБ, щоб підтримати російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомив документаліст Аскольд Куров у своєму Facebook.

Манський прийшов до будівлі ФСБ, тримаючи в руках сині труси. Саме цей предмет гардеробу, згідно з розслідуванням Навального, було використано, щоб отруїти політика. Поліцейські затримали режисера та відвели його до Мещанського відділу внутрішній справ. Наразі доля режисера невідома.

Пікети на підтримку Навального після оприлюднення розслідування про участь ФСБ в його отруєнні пройшли у Москві та інших містах Росії.

Віталій Манський народився у Львові у 1963 році. Після навчання у ВДІК жив та працював у Росії. У 2015 році переїхав до Латвії.

Режисер є автором понад 30 фільмів, які демонстрували на фестивалях у Каннах, Берліні, Роттердамі, Локарно та інших. Отримав понад сотню престижних нагород, зокрема «Срібний глобус» Карлових Вар, «Срібний голуб» Лейпцигського фестивалю, головні призи МКФ у Варшаві, Їглаві, Трієсті.

Один із фільмів Віталія Манського «Рідні» базується на подорожі режисера до своїх родичів у Львів, Одесу, на Донбас та до Криму. Він досліджує стосунки, надії, думки таких різних, але рідних для нього людей. Крізь історію своєї родини режисер зображає новітню історію України.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що зумів додзвонитися до співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, який причетний до його отруєння «Новачком». Співробітник ФСБ зізнався, що отруту Навальному наносили на спідню білизну.

Олексій Навальний впевнений, що президент Росії Володимир Путін керував замахом на нього.