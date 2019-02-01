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    Думки вголос

    Чому Гриценко, як кадровий офіцер, у 2014 році не пішов до армії захищати країну?

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України

    • Розсилка
    Анатолій Гриценко - Чому Гриценко, як кадровий офіцер, у 2014 році не пішов до армії захищати країну?
    Анатолій Гриценко

    Я багато років знаю Гриценка, і можу навести безліч фактів, які доводять його боягузтво, брехливість та пусте позерство

    Кандидат на президентську посаду #Гриценко на питання, чому він як кадровий офіцер не пішов захищати країну у драматичні часи 2014 року, коли вирішувалася доля нашої держави, не спромігся вигадати жодного, бодай пристойного, виправдання. Цей «герой фейсбуку» наважився заїхати на небезпечну відстань від епіцентрів протистояння на Донбасі лише в більш-менш спокійному 2018 році, щоб зробити фотосесію для своєї виборчої кампанії.

    Пан Гриценко не знайшов нічого кращого, як розповісти, що тоді у військових «не було навіть карт», і він у своєму кабінеті «малював» їх для знайомих воїнів. Це ж треба було свого часу так потужно керувати Міністерством оборони, що у військах на початку війни навіть карт не було! Ну а далі свою безпорадність він почав прикривати улюбленим прийомом - «чесно» оббріхуючи та поливаючи брудом своїх опонентів, зокрема, звинувачуючи їх у тому, що вони нібито «у важкі для країни часи ховали своїх дітей від військової служби».

    На відміну від екс-міністра оборони уряду Януковича Анатолія Гриценка, мій син у найбільш важкі для нашої держави часи - влітку 2014 року, одразу після отримання диплому українського ВНЗ, пішов добровольцем до Національної гвардії.

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    Він чесно служив, не ховаючись за чужі спини. Виконував поставлені завдання і у відрядженнях до зони АТО, і у складі зведених підрозділів НГУ, які захищали конституційний лад та демократію під час масових заворушень у 2015 році, зокрема, і тоді, коли гвардійці загинули від кинутої в них гранати... Мій син прослужив півтора роки - з літа 2014-го до початку 2016-го року, і лише коли рівень протистояння почав знижуватися, звільнився з Нацгвардії.

    Я багато років знаю Гриценка, і можу навести безліч фактів, які доводять його боягузтво, брехливість та пусте позерство. Знаючи про це, він за кожної нагоди розповідає про свої мрії мене розстріляти чи хоча б посадити.

    На жаль, багато людей продовжують вірити брехні загорнутих у яскраву обгортку брудних популістів, зокрема, таких, як цей «герой», що разом з Януковичем, Саламатіним, Лєбєдєвим та іншими зрадниками знищував та роззброював нашу армію.

    Джерело: блог Олександра Турчинова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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