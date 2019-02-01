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    На Львівщині чиновник вимагав від учасника АТО $32,5 тис. хабара

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    На Львівщині чиновник вимагав від учасника АТО $32,5 тис. хабара

    Кошти в розмірі $32,5 тисяч призначалися за передачу у власність військовому земельної ділянки

    Посадовець Головного управління Держгеокадастру у Львівській області вимагав хабар в учасника АТО.

    Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

    «Задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди заступником начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області», - йдеться у повідомленні.

    Кошти в розмірі $32,5 тисяч від учасника АТО призначалися за передачу у власність земельної ділянки площею 0,12 га.

    Всю суму хабара виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події у м. Львові.

    На даний час проводяться першочергові слідчі дії.

    Вирішуються питання про затримання посадовця, повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання міри запобіжного заходу.

    АТО Львівщина хабар чиновник
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