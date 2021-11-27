Пресконференцію Зеленського можна занести до книги Рекордів Гіннеса. За кількістю брехні і бруду

Чого тільки варта заява про «державний переворот»...

Я ніколи не дивлюсь публічні виступи, заяви та багаточисельні звернення чинного президента. Шкода часу. Але остання прес-конференція «гаранта», що мала достатньо великий розголос і резонанс, примусила переглянути декілька її фрагментів і, в першу чергу, розмову Зеленського з Бутусовим.

Ми знайомі з Юрієм Бутусовим ще з часів Помаранчевого Майдану. Це професійний, чесний і мужній український журналіст. В часи Революції Гідності він отримав важке поранення, коли 1 грудня 2013 року вів репортаж під час жорстокої бійні на Банковій. В цей час Зеленський зі своїм «95 кварталом» розважав Януковича тупими жартами про українців, які вмирали за свободу і гідність своєї країни.

З початку війни Бутусов, як військовий журналіст, був на фронті в багатьох гарячих точках, де проходили запеклі бої, а Зеленський – заробляв брудні гроші, виступаючи в Горлівці перед вбивцями і покидьками або знімаючи серіали в РФ. Опонуючи брехні на пресконференції Зеленського, Бутусов захищав гідність та право українських журналістів говорити правду, незважаючи на погрози знахабнілої, корумпованої та неадекватної влади.

Зверніть увагу, що людина, яка постійно нагадувала про свою президентську посаду, починала ображати та принижувати кожного, хто задавав незручні, неузгоджені з офісом президента, питання.

Ця зе-пресуха є неприхованою демонстрацією ставлення цієї влади до свободи слова та незалежних засобів масової інформації, до політичних опонентів, до військових розвідників, які, ризикуючи власним життям, захищали країну, до лікарів, що жертовно борються з епідемією... Цей захід можна занести до книги Рекордів Гіннеса за кількістю брехні і бруду, який в прямому ефірі вилила на глядачів одна людина. Чого тільки варта заява про «державний переворот», яка стала реальним чинником дестабілізації та приниження України в очах наших міжнародних партнерів.

Тепер щодо небезпечного компромату. Прочитайте роздруківки будь-якого з фрагментів виступу цього президента без суфлерів та заздалегідь відредагованих текстів. Ви не знайдете жодного грамотно сформульованого речення, жодної завершеної та логічно побудованої думки. Це і є страшний компромат, який наочно демонструє, хто сьогодні керує країною. Коли невігласи, які не здатні вичавити хоч якісь структуровані думки з власної забитої сміттям голови, ухвалюють рішення, від яких залежить доля країни, – це стає не менш небезпечним ніж концентрація російських військ біля наших кордонів.

Джерело: блог Олександра Турчинова

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