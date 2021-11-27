Турчинов: Прескоференцію Зеленського треба занести до Книги рекордів Гіннеса

Екссекретар РНБО прокоментував заяви президента під час пресконференції та суперечки із журналістами

Екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу «Європейської Солідарності» Олександр Турчинов прокоментував пресконференцію президента України Володимира Зеленського на своїй сторінці у Facebook.

«Я ніколи не дивлюсь публічні виступи, заяви та багаточисельні звернення чинного президента. Шкода часу. Але остання пресконференція «гаранта», що мала достатньо великий розголос і резонанс, примусила переглянути декілька її фрагментів і, в першу чергу, розмову Зеленського з Бутусовим», – написав Турчинов.

Він звернув увагу своїх читачів на те, що Зеленський постійно нагадував про свою президентську посаду та «ображав та принижував кожного, хто задавав незручні, неузгоджені з Офісом президента, питання».

«Ця зе-пресуха є неприхованою демонстрацією ставлення цієї влади до свободи слова та незалежних засобів масової інформації, до політичних опонентів, до військових розвідників, які, ризикуючи власним життям, захищали країну, до лікарів, що жертовно борються з епідемією... Цей захід можна занести до книги Рекордів Гіннеса за кількістю брехні і бруду, який в прямому ефірі вилила на глядачів одна людина. Чого тільки варта заява про «державний переворот», яка стала реальним чинником дестабілізації та приниження України в очах наших міжнародних партнерів», – зауважив екссекретар РНБО.

Турчинов також звернув увагу на безграмотність президента.

«Прочитайте роздруківки будь-якого з фрагментів виступу цього президента без суфлерів та заздалегідь відредагованих текстів. Ви не знайдете жодного грамотно сформульованого речення, жодної завершеної та логічно побудованої думки. Це і є страшний компромат, який наочно демонструє, хто сьогодні керує країною. Коли невігласи, які не здатні вичавити хоч якісь структуровані думки з власної забитої сміттям голови, ухвалюють рішення, від яких залежить доля країни, – це стає не менш небезпечним ніж концентрація російських військ біля наших кордонів», – підсумував свій допис Турчинов.

26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Згодом Зеленський сказав, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі і звертаючись до Бутусова: «Я вам скажу – на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами».

До слова, пресмарафон Зеленський також залишив із скандаалом. Після закінчення марафону охоронці Зеленського спочатку розпихували кореспондентів, які проводжали його до авто, а потім збили з ніг журналістку телеканалу «Прямий».

Нагадаємо, 26 листопада відбувся пресмарафон «30 запитань президенту України». Він розпочався о 12:00 і тривав понад чотири години.

На пресмарафоні Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 до 22 листопада. Він розповів, що літав у Гуту разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком. Також президент розповів, чому так тримається за Єрмака.

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