Нардеп Лерос порівняв Зеленського із Піннокіо

Нардеп вважає, що на пресконференцї президент брехав та виправдовувався, як мала дитина

Якби Володимир Зеленський та Андрій Єрмак зізналися, що влаштували гучне святкування в Гуті, це не мало б таких негативних наслідків, як публічна брехня президента. Таку думку висловив народний депутат Гео Лерос на своїй сторінці у Facebook.

«Якби Зеленський з Єрмаком зізнались, що святкували ювілей Єрмака в Гуті, навіть з використання гелікоптерів, будівництвом нової дороги до резиденції на честь ювілею президентської «коханки», це не було б таким дном, як ця картинка, яка тепер зависла перед очима кожного українця: доросла людина, цілий президент! сидить перед журналістами і бреше. По рівню, це було схоже на виправдання малої дитини, яка з просящими очима обманює дорослих, що це не вона з’їла торт, хоча руки та обличчя в кремі», – зауважив Гео Лерос.

Депутат також заявив, що Зеленський «перед очима всієї країни перетворюється на Піноккіо з величезним носом».

«Зневага до президента беспрецендентна, бо він виглядає жалюгідно. Ніхто за всю історію не спромігся опустити так низько інститут президентства, як Зеленський. Він це зробив сам, своєю брехнею, жадібністю та невіглаством.

Тема поваги до Зеленського закрита, як і закиди «Слуг народу» до тих, хто його критикує, про повагу до інституції. Немає більшої зневаги до інституту президентства, ніж президент – нікчемний закомплексований боягуз, який вкотре попався на брехні. І останнє, актор він теж посередній, жодного натяку на талант», – написав Гео Лерос.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту.

Невдовзі Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

16 листопада суд почав обирати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу у справах про середній палець президенту та невиконання рішення суду, який зобов'язав його спростувати допис у Facebook зі звинуваченнями брата Єрмака.

18 листопада Печерський районний суд Києва відмовився відправляти під цілодобовий домашній арешт народного депутата Гео Лероса. Суддя оголосила рішення щодо застосування стосовно Лероса запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на два місяці з покладенням обов'язків.

Читайте також: