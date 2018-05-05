Опоненти автокефалії для України тиснуть на Вселенського патріарха Варфоломія

Втім, це не завадить прийняти правильне рішення

Перед посадкою на літак до України у міжнародному аеропорту Ататюрк, несподівано зустріла Вселенського патріарха Варфоломія. Подякувала за велику підтримку українського народу. Патріарх розповів, що відчуває потужний тиск щодо надання автокефалії українській православній церкві від противників цієї ідеї. Втім, це не завадить прийняти правильне