Опоненти автокефалії для України тиснуть на Вселенського патріарха Варфоломія
- Сьогодні, 12:07
-
Розсилка
Уляна Супрун та Вселенський патріарх Варфоломій
Втім, це не завадить прийняти правильне рішення
Перед посадкою на літак до України у міжнародному аеропорту Ататюрк, несподівано зустріла Вселенського патріарха Варфоломія.
Подякувала за велику підтримку українського народу. Патріарх розповів, що відчуває потужний тиск щодо надання автокефалії українській православній церкві від противників цієї ідеї.
Втім, це не завадить прийняти правильне рішення.
Повернулась з додатковою енергією змінювати систему охорони здоров‘я і вірою в наш успіх.
Читайте також:
- Православна революція. Чи встигне патріарх Варфоломій змінити історію?
- Опоблок заМИРоточив. Таємна місія православного олігарха Новинського
- Олександр Саган: Помісна церква – нині це життєва необхідність для України
- Спростування тверджень Московського Патріархату щодо надання Томосу про автокефалію
Джерело: блог Уляни Супрун
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»