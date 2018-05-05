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    Думки вголос

    Опоненти автокефалії для України тиснуть на Вселенського патріарха Варфоломія

    Втім, це не завадить прийняти правильне рішення
    Перед посадкою на літак до України у міжнародному аеропорту Ататюрк, несподівано зустріла Вселенського патріарха Варфоломія. Подякувала за велику підтримку українського народу. Патріарх розповів, що відчуває потужний тиск щодо надання автокефалії українській православній церкві від противників цієї ідеї. Втім, це не завадить прийняти правильне
    • Уляна Супрун

      В.о. міністра охорони здоров'я України

    • Сьогодні, 12:07
    • Розсилка
    <span>Уляна Супрун та Вселенський патріарх Варфоломій</span>
    Уляна Супрун та Вселенський патріарх Варфоломій

    Втім, це не завадить прийняти правильне рішення

    Перед посадкою на літак до України у міжнародному аеропорту Ататюрк, несподівано зустріла Вселенського патріарха Варфоломія.

    Подякувала за велику підтримку українського народу. Патріарх розповів, що відчуває потужний тиск щодо надання автокефалії українській православній церкві від противників цієї ідеї.

    Втім, це не завадить прийняти правильне рішення.

    Повернулась з додатковою енергією змінювати систему охорони здоров‘я і вірою в наш успіх.

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    Джерело: блог Уляни Супрун

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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