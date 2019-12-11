Зеленський зрозумів, що Путін хоче зруйнувати Україну

Зеленський почув і свою команду, і опозицію, і чітко обстоював унітарність України

В Україні існує давня проблема персоніфікації політики, коли в залежності від особистих симпатій/ антипатій даються чорно-білі оцінки діям вищих посадових осіб.

Це неправильно.

Президентська посада дає колосальну інформацію і накладає величезні обовязки.

Багато українських Президентів і Прем’єрів спочатку вважали, що Путін не любить тільки їхніх попередників чи опонентів. Але в очах у Путіна завжди був Сибір. Він хоче не Крим і не Донбас. Він хоче зруйнувати Україну і ЄС.

Схоже, що тепер це усвідомив і Президент Зеленський.

Тому від дитячої пропозиції кандидата в Президенти «просто нужно перестать стрелять» діючий український Президент вже розуміє, що це не випадковий конфлікт, а війна за незалежність. І з усіх сил захищає «червоні лінії» Української держави практично так, як це робив попередник.

Нам не всучили Лугандонського коня.

Зеленський почув і свою команду і опозицію і чітко обстоював унітарність України.

Тому не відбулося ні зради ні перемоги - відбулася зустріч агресора і очільника країни, яка захищає свій суверенітет.

Так, формула Штанмаєра в комюніке насторожує. Ну що ж - значить є робота для опозиції і вільних громадян.

Бо ще Вольтер сказав: «Свобода - це не те, що вам дали. Це - те, що у вас неможливо відібрати».

Джерело: блог Юрія Луценка

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