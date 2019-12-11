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    Думки вголос

    Зеленський зрозумів, що Путін хоче зруйнувати Україну

    • Юрій Луценко
    • Розсилка
    Зеленський зрозумів, що Путін хоче зруйнувати Україну

    Зеленський почув і свою команду, і опозицію, і чітко обстоював унітарність України

    В Україні існує давня проблема персоніфікації політики, коли в залежності від особистих симпатій/ антипатій даються чорно-білі оцінки діям вищих посадових осіб.

    Це неправильно.

    Президентська посада дає колосальну інформацію і накладає величезні обовязки.

    Багато українських Президентів і Прем’єрів спочатку вважали, що Путін не любить тільки їхніх попередників чи опонентів. Але в очах у Путіна завжди був Сибір. Він хоче не Крим і не Донбас. Він хоче зруйнувати Україну і ЄС.

    Схоже, що тепер це усвідомив і Президент Зеленський.

    Тому від дитячої пропозиції кандидата в Президенти «просто нужно перестать стрелять» діючий український Президент вже розуміє, що це не випадковий конфлікт, а війна за незалежність. І з усіх сил захищає «червоні лінії» Української держави практично так, як це робив попередник.

    Нам не всучили Лугандонського коня.

    Зеленський почув і свою команду і опозицію і чітко обстоював унітарність України.

    Тому не відбулося ні зради ні перемоги - відбулася зустріч агресора і очільника країни, яка захищає свій суверенітет.

    Так, формула Штанмаєра в комюніке насторожує. Ну що ж - значить є робота для опозиції і вільних громадян.

    Бо ще Вольтер сказав: «Свобода - це не те, що вам дали. Це - те, що у вас неможливо відібрати».

    Джерело: блог Юрія Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЄС Крим Росія Донбас Свобода Путін
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