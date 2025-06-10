«На фото – вислів Мао: крок за кроком і ти пройдеш дорогу. Правда, і без перекладу гарно:)»

Армія свої задачі знає. І викону...

Різке посилення ворожих атак фактично на всіх напрямках фронту означає початок літнє- осіннього наступу Кремля. Він використовує значну перевагу в живій силі і намагається захопити перевагу в дроновій війні.

Саме ці два фактори призводять до його просування через позиції знекровлених і не забезпечених дронами батальйонів ЗСУ.

Паралельно ворог нарощує відверто терористичні атаки по цивільному населенню та діяльність проросійської 5 колони.

Особливість військових дій у тому, що цей російський наступ ми будемо відбивати самотужки. Америка по суті вмила руки. Європа веде себе десь так, як ми вели себе в часи битви за Грузію. Вона так і не усвідомила, що це битва не тільки за долю України, але й за Європу.

Відтак, у ці літні й осінні місяці нам прийдеться самотужки вирішувати: бути чи не бути?

1. Задача влади – припинити бідкатися, який поганий Трамп і нарешті зайнятися тим головним, що ніякий Байден, Трамп, Шольц чи Мерц не зробить:

організація співмірної із потребами фронту мобілізації. При наявності 3,7 млн чоловіків призовного резерву - це не є недосяжним завданням.

пріоритетне фінансування Армії. Для цього треба негайно припинити ВСІ витрати, що не повʼязані з війною та діяльністю енергетики, транспорту та медицини. При цьому жодна зарплата бюджетника чи працівника держпідприємства не може бути більше бійця ЗСУ.

негайно розпочати промислове виробництво базових видів дронів, протипіхотних мін та реб. Гаражі врятували нас в 2023, але зараз цього мало. Потрібні заводські масштаби.

2. Задача суспільства:

не піддаватися на психологічні удари ворога. Просто вдумайтеся – яка ціль нічних атак з 300-500 бпла та ракет? Невже все це заради 5-10 вбитих і поранених українців? Ні, їх мета – зневіра і паніка сотень тисяч. Тому страх і чутки – на смітник.

3. Армія свої задачі знає. І виконує. Героям слава!