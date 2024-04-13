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Юрій Луценко

Знав би Сергій Корольов, куди летять російські ракети зараз…

glavcom.ua
Корольов під час арешту. Лише в 1944 році з нього знімуть статус арештанта і судимість
фото з відкритих джерел

На піку розробки перших реактивних літальних апаратів у 32 роки Корольова арештували

У славному місті Ніжині на сімейній раді вирішили насильно видати 17-річну дочку Марію за вчителя «русской словєсності» Павла Корольова.

Подружжя переїхало в Житомир, де і народився батько космонавтики.

Вже скоро сімʼя розпалася. Бо ж «кохайтеся, чорноброві, та не з моск@лями».

Сергію повезло з вітчимом. Саме він, технарь за освітою, дав перший поштовх до точних наук та практичних занять тому, хто штовхне людство в космос.

Не повезло Сергію з країною. На піку розробки перших реактивних літальних апаратів у 32 роки його арештовують. «По заданию антисоветской организации Королев вел вредительскую работу по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения».

Доблесні чекісти у Бутирській тюрмі зламали Корольову щелепу, зламали шийне відділення хребта (що потім стане однією з причин його смерті) і відправили ворога народу на вірну смерть на Колиму.

Важка фізична робота. Палатка з буржуйкою при 40-60 градусних морозах. Баланда, від якої почалася цинга і випали зуби. Доходягу у купі лахміття випадково знайшов його знайомий, який через фізичну силу «тримав» зону. Наказав зекам ділитися пайкою, виходили.

Тим часом відомі авіатори та вчені просили Сталіна повернути Корольова до роботи. Напівживого зека перевели в «шарашку» – закрите КБ, де під наглядом НКВС працювали засуджені інженери на чолі з Туполєвим.

Лише в 1944 році з нього знімуть статус арештанта і судимість.

В 1945 Корольова відряджають до Німеччини у складі комісії з вивчення німецької трофейної техніки, насамперед ракетної. В результаті з трофейного німецького ФАУ-2 зʼявляється перша радянська балістична ракета Р-1.

Далі – міжконтинентальна балістична ракета, перший супутник і перша людина на орбіті Землі.

Показова деталь про радянську систему. Коли журналісти в брежнєвські 70-і направили запит в колимський, так і не закритий, табір смерті ГУЛАГу, вони отримали відповідь: «Гражданин Королев С.П. действительно содержался в лагере с … и до… О дальнейшей судьбе гр. Короллева ничего не известно»...

...Знав би Сергій Павлович, куди летять російські ракети зараз…

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Джерело
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Теги: історія СРСР російська ракета

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