На своїй землі – свої герої: урок для України та Польщі

Єдино прийнятною є спільна формула: вибачаємо і просимо вибачення

В час чергового загострення українсько-польських історичних позицій варто запитати: чи існують взагалі військові герої, які прихильно сприймаються іншими державами?

Чи є Олександр Македонський героєм для Ірану? Чи є Цезар героєм для Франції? Чи є Чингіз хан героєм для Узбекистану чи України?Чи є Сулейман Пишний героєм для Австрії, а Євген Савойський для Туреччини?

Цей ряд можна продовжувати безкінечно.

Ясним є одне – військові лідери організовували вбивства. І тому той, хто є героєм для однієї сторони, майже автоматично є табу для іншої.

Якщо послуговуватися логікою правих партій Польщі, то поляки мають зняти багато пам'ятників та назв вулиць і університетів.

Бо німців убивав Ягайло з Вітовтом і Андерс. Українців та білорусів – Болеслав Хоробрий і Ярема Вишневецький. А Казимир Великий – литовців. А татар і турок – Собєскій і Ходкевич. А Костюшко – англійців...

Скільки при цьому полягло цивільного населення – лиш бог знає. Тому єдино прийнятною є спільна формула: вибачаємо і просимо вибачення.

Але є ще одне важливе правило: на своїй землі – свої герої. Що не заважає розумним спільно будувати краще майбутнє.