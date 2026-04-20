Головна Думки вголос Юрій Луценко
search button user button menu button
Юрій Луценко

Озброєне суспільство чи слабка держава: вибір після теракту в Києві

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Що не так із системою безпеки в тилу

Трагедія із розстрілом у Києві викликала бурю емоцій і пропозицій щодо проблеми безпеки в тилу.

Спочатку про емоції

Я так і не розумію, чому Міністр ВС не приніс вибачення за дезертирство своїх озброєних  підлеглих, які кинули мирних громадян під кулі вбивці. Це - обовʼязок будь-якого керівника системи, що дала збій з людськими жертвами.

Я не розумію, чому після 4 років війни в Нацполі все ще є працівники, які не пройшли фронт і тікають лише від звуків пострілів.

Невже не можна організувати ротацію патрульних і бойових бригад Нацгвардії?

Я так і не розумію, чому не говорять про покарання тих працівників Дозвільної служби, які мали обовязок вилучити ствол після ряду сутичок та погроз злочинця із інш людьми.

Як і про відповідальність дільничих, які мали би бити на сполох першими.

Тепер про рішення

На жаль, простих рішень нема.

У 18-19 столітті питання безпеки людей та їх майна було перекладено із самих озброєних громадян на державу. В авторитарних державах при цьому ще й всіляко обмежували наявність будь якої зброї у людей.

Така система працює все гірше.

У нас вона давно стала ілюзією.

Злочинці легко купують будь яку зброю.

Громадяни плюнули на корупційні державні процедури і заборони та запаслися колосальною кількістю нелегальних стволів.

Думаю, треба ввести абсолютно спрощену систему реєстрації короткостволів та неавтоматичних довгостволів.

Обмеження – лише за медичними показниками і за контакти з ворогом. За встановлені судом факти асоціальної поведінки або антиукраїнські висловлювання в соц мережах - скасування дозволу.

Треба також уточнити закон про право використання зброї для захисту життя, здоровʼя та майна. Щоб ті, хто вібиває напад злочинця, не мордувалися місяцями в судах чи – тим паче – роками в тюрмах.

При цьому я за те, щоб ця зброя зберігалася по місцю проживання або в бізнес об"єктах власника.

Вулиця – територія відповідальності поліції.

З високими правами і високою відповідальністю за результат.

За який несе відповідальність Міністр внутрішніх справ і його політична сила.

Ми розуміємо, що поліцейський патруль неможливо приставити до кожного кварталу. Патрульних у нас всього 15-20 тис.

Значить, треба йти на дозвіл носіння зброї на вулиці іншим професійно навченим людям. В першу чергу – резервістам, учасникам бойових дій.

Ця система добровільних помічників поліції була. Але переродилася в бізнес інструмент отримання дозволу на зброю.

Хто міг би координувати і контролювати цих людей?

Відповідь лежить на поверхні.

Це  – перехід на систему виборних шерифів. З числа тих, кому громада довірить свою безпеку.

P.S. Остання новина про те, що керівник Патрульної служби написав рапорт про відставку викликає змішані почуття.

Добре, що є люди, для яких честь і відповідальність – не порожні слова.

Погано, що цим користуються ті, хто має набагато більше підстав для відставки.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: теракт столиця МВС Київ кримінал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Юрій Луценко

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua