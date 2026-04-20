Озброєне суспільство чи слабка держава: вибір після теракту в Києві
Що не так із системою безпеки в тилу
Трагедія із розстрілом у Києві викликала бурю емоцій і пропозицій щодо проблеми безпеки в тилу.
Спочатку про емоції
Я так і не розумію, чому Міністр ВС не приніс вибачення за дезертирство своїх озброєних підлеглих, які кинули мирних громадян під кулі вбивці. Це - обовʼязок будь-якого керівника системи, що дала збій з людськими жертвами.
Я не розумію, чому після 4 років війни в Нацполі все ще є працівники, які не пройшли фронт і тікають лише від звуків пострілів.
Невже не можна організувати ротацію патрульних і бойових бригад Нацгвардії?
Я так і не розумію, чому не говорять про покарання тих працівників Дозвільної служби, які мали обовязок вилучити ствол після ряду сутичок та погроз злочинця із інш людьми.
Як і про відповідальність дільничих, які мали би бити на сполох першими.
Тепер про рішення
На жаль, простих рішень нема.
У 18-19 столітті питання безпеки людей та їх майна було перекладено із самих озброєних громадян на державу. В авторитарних державах при цьому ще й всіляко обмежували наявність будь якої зброї у людей.
Така система працює все гірше.
У нас вона давно стала ілюзією.
Злочинці легко купують будь яку зброю.
Громадяни плюнули на корупційні державні процедури і заборони та запаслися колосальною кількістю нелегальних стволів.
Думаю, треба ввести абсолютно спрощену систему реєстрації короткостволів та неавтоматичних довгостволів.
Обмеження – лише за медичними показниками і за контакти з ворогом. За встановлені судом факти асоціальної поведінки або антиукраїнські висловлювання в соц мережах - скасування дозволу.
Треба також уточнити закон про право використання зброї для захисту життя, здоровʼя та майна. Щоб ті, хто вібиває напад злочинця, не мордувалися місяцями в судах чи – тим паче – роками в тюрмах.
При цьому я за те, щоб ця зброя зберігалася по місцю проживання або в бізнес об"єктах власника.
Вулиця – територія відповідальності поліції.
З високими правами і високою відповідальністю за результат.
За який несе відповідальність Міністр внутрішніх справ і його політична сила.
Ми розуміємо, що поліцейський патруль неможливо приставити до кожного кварталу. Патрульних у нас всього 15-20 тис.
Значить, треба йти на дозвіл носіння зброї на вулиці іншим професійно навченим людям. В першу чергу – резервістам, учасникам бойових дій.
Ця система добровільних помічників поліції була. Але переродилася в бізнес інструмент отримання дозволу на зброю.
Хто міг би координувати і контролювати цих людей?
Відповідь лежить на поверхні.
Це – перехід на систему виборних шерифів. З числа тих, кому громада довірить свою безпеку.
P.S. Остання новина про те, що керівник Патрульної служби написав рапорт про відставку викликає змішані почуття.
Добре, що є люди, для яких честь і відповідальність – не порожні слова.
Погано, що цим користуються ті, хто має набагато більше підстав для відставки.
Читайте також:
Коментарі — 0