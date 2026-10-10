Глобальна індустрія популізму. Про що насправді домовився Трамп з Путіним

Хочемо миру?

Читаю: Трамп повідомив про угоду з росією про негайну поставку на американський і світовий ринок 300 тис тон дизел. І в наступні місяці - ще 500тис та 1 млн тон.

Перша реакція: нецензурно.

Рахую до 10. Читаю ще раз.

Заважає рос драндулєт в небі.

Друга реакція: ще більш нецензурно.

Видихаю.

Чую черги нашої ППО.

Включаю раціо.

США в 2025 році експортувала 62 МІЛЬЙОНИ тон дизеля.

Раша – 34.

Фух.

Дрон збили.

Аналізую.

1. Оголошені Трампом цифри - мізер, який ні на що не впливає.

2. Через наші успішні атаки по НПЗ у цьому році раша ІМПОРТУЄ дизель з Індії.

Пес заспокоївся.

Роблю висновок: Трамп розводить своїх виборців.

Мільярд дерев!!!!

300 тисяч тон!!!

Сойдьомся посрєдінє!

Ми з Владіміром знизимо ціну на паливо!

Глобальна індукція популізму.

Нічого нового у світі форумів миру та угод про надра.

Як мінімум до січня, коли запрацює новий Конгрес та Сенат США ми втратили не те що союзника, а навіть посередника в можливих переговорах про припинення війни.

Хочемо миру?

Мусимо спалити рос танкерний флот.