Глобальна індустрія популізму. Про що насправді домовився Трамп з Путіним
Хочемо миру?
Читаю: Трамп повідомив про угоду з росією про негайну поставку на американський і світовий ринок 300 тис тон дизел. І в наступні місяці - ще 500тис та 1 млн тон.
Перша реакція: нецензурно.
Рахую до 10. Читаю ще раз.
Заважає рос драндулєт в небі.
Друга реакція: ще більш нецензурно.
Видихаю.
Чую черги нашої ППО.
Включаю раціо.
США в 2025 році експортувала 62 МІЛЬЙОНИ тон дизеля.
Раша – 34.
Фух.
Дрон збили.
Аналізую.
1. Оголошені Трампом цифри - мізер, який ні на що не впливає.
2. Через наші успішні атаки по НПЗ у цьому році раша ІМПОРТУЄ дизель з Індії.
Пес заспокоївся.
Роблю висновок: Трамп розводить своїх виборців.
Мільярд дерев!!!!
300 тисяч тон!!!
Сойдьомся посрєдінє!
Ми з Владіміром знизимо ціну на паливо!
Глобальна індукція популізму.
Нічого нового у світі форумів миру та угод про надра.
Як мінімум до січня, коли запрацює новий Конгрес та Сенат США ми втратили не те що союзника, а навіть посередника в можливих переговорах про припинення війни.
Хочемо миру?
Мусимо спалити рос танкерний флот.
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