Головна Думки вголос Юрій Луценко
search button user button menu button
Юрій Луценко

Світ повернувся до права сильного

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генсек ООН Гутерріш не брав участі у першому Глобальному саміті світу у Швейцарії, але приїхав на саміт БРІКС до Путіна
фото: DR

«Епоха, коли ООН могла зупиняти війни на основі міжнародного права – минула»

Візит Генсека ООН в Казань, рукостискання з Путіним, якому сформований ООН Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт, – це остаточна крапка світового порядку в редакції 1945 року.

Путін добився свого. Відроджений ним фаш-м зробив фікцією все, що утримувало світ 80 років.

Мусимо визнати – і ООН, і ОБСЄ, і Червоний Хрест з МАГАТЕ є недієздатними. А сам Генсек Гуттеріш – продажний симулякр.

Як казав Енштейн, світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло. А тому, що деякі бачать це і нічого не роблять.

Епоха, коли ООН могла зупиняти війни на основі міжнародного права – минула.

Світ повернувся до права сильного.

Висновок для нас: досить формул миру, форумів миру, планів перемоги та нових декларацій.

Треба системно і професійно будувати ЗСУ та ВПК.

Не боятися в мріях.

Не здаватися в діях.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ООН арешт червоний хрест Антоніу Гутерріш Генсек ООН МАГАТЕ хрест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З російського полону вже повернули 3569 українців і українок. У реєстрі зниклих безвісти ще близько 37 тис звернень
Безвісти зник: що робити і як не нашкодити? Пояснюють волонтери Інтерв'ю
27 вересня, 11:00
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН озабочен ликвидацией лидера «Хезболлы»
29 вересня, 20:24
Президент Європейської Ради Шарль Мішель висловився про війну в Україні
Шарль Мішель повідомив, чи довго ЄС підтримуватиме Україну
27 вересня, 06:20
Президент Зеленський вважає, що українська формула миру може по-справжньому зупинити війну в Україні
Зеленський пояснив, чому ООН не може зупинити війну в Україні
25 вересня, 19:08
Лубінець наголосив, що МФЧХ перетворилася на адвоката кривавого російського Червоного Хреста: «Той, хто прикриває злочинця, – сам перетворюється на злочинця!»
Червоний хрест ухвалив скандальне рішення стосовно Росії: реакція Лубінця
27 вересня, 18:23
Арешти американців у Росії останніми роками почастішали
У Росії намагаються засудити 72-річного американця через війну в Україні – AP
5 жовтня, 19:53
4 жовтня Вавілова дізналася про втрату дитини, а 5 жовтня їй зробили операцію
Дівчина Дурова заявила, що через його арешт вона втратила дитину
6 жовтня, 20:02
У минулому році в світі спостерігалась одна із найсильніших засух
Кліматологи ООН стверджують, що минулий рік став найпосушливішим за 30 років
8 жовтня, 06:04
Унаслідок атаки росіян знищено технічно-матеріальні цінності організації
На Донеччині окупанти зруйнували офіс Червоного Хреста (фото)
23 жовтня, 17:50

Юрій Луценко

Світ повернувся до права сильного
Світ повернувся до права сильного
Знав би Сергій Корольов, куди летять російські ракети зараз…
Знав би Сергій Корольов, куди летять російські ракети зараз…
Він прожив яскраве життя. Пам'яті Геннадія Москаля
Він прожив яскраве життя. Пам'яті Геннадія Москаля
«Мова – це пароль». Як українська рятує життя на передовій
«Мова – це пароль». Як українська рятує життя на передовій
Революція гідності: коли потрібно українці стають героями
Революція гідності: коли потрібно українці стають героями
Ситуація на фронті. Чи довго чекати Перемоги?
Ситуація на фронті. Чи довго чекати Перемоги?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
80K
Одна з областей посилює мобілізацію
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
20K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Переполох у партії Порошенка. «Європейська солідарність» може втратити державне фінансування

Новини

Завершення ратифікації Римського статуту та виплата від президента. Головне за 25 жовтня
Сьогодні, 21:09
Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua