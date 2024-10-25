Світ повернувся до права сильного
«Епоха, коли ООН могла зупиняти війни на основі міжнародного права – минула»
Візит Генсека ООН в Казань, рукостискання з Путіним, якому сформований ООН Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт, – це остаточна крапка світового порядку в редакції 1945 року.
Путін добився свого. Відроджений ним фаш-м зробив фікцією все, що утримувало світ 80 років.
Мусимо визнати – і ООН, і ОБСЄ, і Червоний Хрест з МАГАТЕ є недієздатними. А сам Генсек Гуттеріш – продажний симулякр.
Як казав Енштейн, світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло. А тому, що деякі бачать це і нічого не роблять.
Епоха, коли ООН могла зупиняти війни на основі міжнародного права – минула.
Світ повернувся до права сильного.
Висновок для нас: досить формул миру, форумів миру, планів перемоги та нових декларацій.
Треба системно і професійно будувати ЗСУ та ВПК.
Не боятися в мріях.
Не здаватися в діях.
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