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    Думки вголос

    Про звернення Дональда Трампа до Конгресу та американського народу

    Основні загрози США походять від «режимів-парій», терористичних груп і таких суперників, як Китай та Росія
    Поділюся першими враженнями від звернення Президента США Дональда Трампа до Конгресу та американського народу.  По формі: ретельно підготовлений виступ; використання персональних історій американців, які, звісно, додають емоційності; очевидний досвід промовця в виступах перед великою аудиторією; бажання об‘єднати націю, а не
    • Валерій Чалий

      Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    • Сьогодні, 11:12
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Основні загрози США походять від «режимів-парій», терористичних груп і таких суперників, як Китай та Росія

    Поділюся першими враженнями від звернення Президента США Дональда Трампа до Конгресу та американського народу. 

    По формі: ретельно підготовлений виступ; використання персональних історій американців, які, звісно, додають емоційності; очевидний досвід промовця в виступах перед великою аудиторією; бажання об‘єднати націю, а не роз‘єднувати; апелювання як до «простих» американців, так і до істеблішменту; мінімум імпровізацій; пафос присутній, але в допустимих рамках.

    По суті: переважно внутрішні питання розвитку США. Із зовнішньополітичних і безпекових звернув увагу на наступні меседжі:

    • США відновлюють свою силу та позиції назовні;
    • основні загрози США походять від «режимів-парій», терористичних груп і таких суперників, як Китай та Росія, які кидають виклик інтересам, цінностям та економіці США. У протистоянні цим небезпекам слабкість є найпевнішим шляхом до конфлікту, а більша за пропорцією сила – найпевнішим засобом оборони;
    • Дональд Трамп закликав Конгрес покласти край секвестру оборонних витрат та забезпечити повне фінансування війська; 
    • Адміністрація планує модернізувати ядерний арсенал для стримування будь-яких актів агресії;
    • Президент США зауважив, що після визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю десятки країн, багато з яких отримують щорічно мільярди доларів допомоги від США, проголосували в ГА ООН проти суверенного права США здійснити це визнання та звернувся до Конгресу з закликом ухвалити законодавство, яке дозволить забезпечити, щоб американська допомога іноземним країнам слугувала інтересам США і була спрямована тільки друзям, а не ворогам Америки;
    • гостро розкритикував режим у КНДР, охарактеризував режим Пхен’яну як найжорсткішу диктатуру і заявив про наближення загрози від реалізації ракетно-ядерних програм КНДР; США проводять кампанію максимального тиску на КНДР, щоб запобігти цьому; Адміністрація Д. Трампа не повторюватиме помилки попередніх Адміністрацій, пов’язані з поступками та самозаспокоєнням.

    І головне спостереження: я вже кілька разів слухаю виступи президентів США у Капітолії і завжди відзначаю, що і прибічники, і опоненти уважно слухають саме зміст промови. Якщо вони підтримують ту чи іншу пропозицію - піднімаються і аплодують, не залежно від партійної приналежності. І незмінно, хто б не промовляв з трибуни, республіканець чи демократ, популярний президент чи не дуже - слова про прапор, гімн, об‘єднану націю, що готова дати відсіч будь-кому і розраховує на свій внутрішній потенціал, вітаються оваціями. І в цих оплесках відчувається впевненість у власних силах і готовність діяти і перемагати. Як на мене, хороший приклад для наслідування.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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