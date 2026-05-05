Дрони над Червоною площею – найдієвіший шлях до миру

Українські дрони над парадом у Москві – найдієвіша опція для наближення миру
Гра в «ультиматуми припинення вогню»продовжується…
Врешті решт Україна запропонувала режим тиші (я так розумію – це припинення вогню) з 00.00 у ніч з 5-го на 6-е травня. Так, щоб вороги вже не викрутилися. Надалі – дзеркальні дії (щоб це не значило). У принципі – правильний підхід.
Так хоч з 6-го по 9-е може трохи цих навіжених росіян попустить. Ні… навряд чи.
Як же вони так аж цілих чотири дні не будуть вбивати українців?! Але побачимо, бо на 9 травня ніхто їм гарантій не дав. Навіть Трамп…
Приходиться все ж таки просити українців допомогти зберегти обличчя російському очільнику та його режиму! Для чого? Щоб він отримав максимальні можливості прямо з 10 травня й надалі вбивати українців?
Нічого з цієї чергової спроби підштовхнути ворога мислити раціонально, на жаль, не вийде! Українські дрони в небі Москви, над парадом (який взагалі може бути зараз парад «перемоги»?!) – більш дієва опція для наближення миру!
