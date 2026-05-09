Головна Думки вголос Валерій Чалий
search button user button menu button
Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Дозвіл на парад. Банкова переграла Кремль

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Парад на Красній площі під контролем Києва

Хід президента України і тих, хто готував цю інформаційно-психологічну операцію виглядає досить послідовним і креативним. Звісно, дозвіл на парад супротивника під час війни – це інструмент психологічного домінування.

Водночас, укази президента України як частина ІПСО - це, на мій погляд, точковий інструмент. Не треба цим механізм для таких цілей захоплюватися. Як і задіянням самого інституту президента України в ІПСО.

Конкретно в цій ситуації результат очевидний: російський очільник – в халепі. Ситуацію з парадом інформаційно Кремль програв. В Україні та в міжнародному середовищі.

Чи є остаточна відповідь стосовно настроїв серед російських громадян? Побачимо.

Це, насправді, чи не найважливіше в даній ситуації.

Очевидно, що обмін тисячі!!! українських полонених (дай Бог все буде саме так) – це супер результат. Є правда, очевидне питання, чому 1000 наших міняються на 1000 ворогів + парад, але це вже мистецтво можливого. Для нас кожний український полонений вартує того!

Але не забуваємо, що ворога не варто недооцінювати. Ситуативне приниження, але з можливістю зберегти внутрішньоросійську картину «побєдобєсія» та повернути системи ППО на позиції і продовжувати війну на знищення українців й України – це плата за зазначені позитивні результати.

В будь-якому разі, українська ініциативна позиція, спроба вийти з глухого кута війни на виснаження має вітатися!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: парад війна росія путін Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін збудував «кільце страху» навколо Москви через загрозу дронів
ЗМІ: Путін у паніці через 9 травня. Диктатор наказав стягнути ППО до Москви
5 травня, 18:29
У ніч проти 28 квітня дрони знову атакували нафтозавод у російському Туапсе
Якщо не справляються західні санкції. Україна застосувала нову стратегію проти Росії
3 травня, 23:23
Окупанти зберігають картини у кінотеатрі Генічеська
Вкрадені експонати з Херсонського музею гниють у підвалі в Генічеську
1 травня, 18:12
Демограф Елла Лібанова назвала кількість втраченого населення України
Демографи зафіксували рекордні втрати населення України за останній рік. Скільки зараз українців?
29 квiтня, 17:39
Глава України підписав указ №321/2026
Зеленський затвердив комісію, яка займатиметься оборонними технологіями
20 квiтня, 18:46
У Швеції повідомили про спробу атаки на теплоелектростанцію
Росія дісталася до Швеції. Хакери атакували теплоелектростанцію
15 квiтня, 14:07
Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року
Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року
14 квiтня, 21:05
Президент висловив вдячність усім, хто працює заради обмінів
«Шукаємо по кожному прізвищу» – Зеленський розповів про обмін полоненими
11 квiтня, 20:52
Глава держави наголосив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер «провели забагато часу» з Путіним
Зеленський пояснив, чому США ігнорують докази російської допомоги Ірану
9 квiтня, 09:46

Валерій Чалий

Дозвіл на парад. Банкова переграла Кремль
Дозвіл на парад. Банкова переграла Кремль
Дрони над Червоною площею – найдієвіший шлях до миру
Дрони над Червоною площею – найдієвіший шлях до миру
Корупція під час війни: уроки світу для України
Корупція під час війни: уроки світу для України
40 років трагедії Чорнобиля. Світ і досі нічого не зрозумів?
40 років трагедії Чорнобиля. Світ і досі нічого не зрозумів?
Світ та війна: п'ять жорстких законів геополітики
Світ та війна: п'ять жорстких законів геополітики
Другий фронт РФ: буде чи не буде?
Другий фронт РФ: буде чи не буде?

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua