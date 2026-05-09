Дозвіл на парад. Банкова переграла Кремль

Парад на Красній площі під контролем Києва

Хід президента України і тих, хто готував цю інформаційно-психологічну операцію виглядає досить послідовним і креативним. Звісно, дозвіл на парад супротивника під час війни – це інструмент психологічного домінування.

Водночас, укази президента України як частина ІПСО - це, на мій погляд, точковий інструмент. Не треба цим механізм для таких цілей захоплюватися. Як і задіянням самого інституту президента України в ІПСО.

Конкретно в цій ситуації результат очевидний: російський очільник – в халепі. Ситуацію з парадом інформаційно Кремль програв. В Україні та в міжнародному середовищі.

Чи є остаточна відповідь стосовно настроїв серед російських громадян? Побачимо.

Це, насправді, чи не найважливіше в даній ситуації.

Очевидно, що обмін тисячі!!! українських полонених (дай Бог все буде саме так) – це супер результат. Є правда, очевидне питання, чому 1000 наших міняються на 1000 ворогів + парад, але це вже мистецтво можливого. Для нас кожний український полонений вартує того!

Але не забуваємо, що ворога не варто недооцінювати. Ситуативне приниження, але з можливістю зберегти внутрішньоросійську картину «побєдобєсія» та повернути системи ППО на позиції і продовжувати війну на знищення українців й України – це плата за зазначені позитивні результати.

В будь-якому разі, українська ініциативна позиція, спроба вийти з глухого кута війни на виснаження має вітатися!