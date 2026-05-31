Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза

Вікторія Літвінова
Матвєєв Курган – горить нафтобаза після ураження
фото із соцмереж
Нафтобаза «Матвєєв-Курган» вже потрапляла під удар у жовтні 2025

У ніч на 30 травня безпілотники атакували нафтобазу в селищі Матвєєв Курган Ростовської області – місцеві жителі повідомляють про вибухи й пожежу. За даними місцевих пабліків, місто перебуває під масованою атакою дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі.

Близько опівночі місцеві соціальні мережі повідомили про масований проліт безпілотників над Матвєєвим Курганом. Невдовзі над районом пролунали вибухи, після чого на нафтобазі спалахнула пожежа. На відео з місця подій видно густий дим.

Офіційних підтверджень від російської влади, даних про масштаби руйнувань і постраждалих поки немає. Пожежні служби, за наявними відомостями, працюють на місці.

Чим важлива ця нафтобаза

Нафтобаза «Матвєєв-Курган» працює з 1955 року: постачає паливо організаціям різних галузей і продає його в роздріб через власні АЗС. Матвєєв Курган розташований у Ростовській області – в тилу окупаційного угруповання. Ростовська область є ключовим логістичним вузлом для постачання пального та боєприпасів на фронт: через неї проходить південний транспортний коридор Росії вздовж узбережжя Азовського моря.

По нафтобазі в Матвєєвому Кургані вже завдавали ударів у жовтні 2025 року – тоді прилетіли щонайменше два БПЛА і спалахнула пожежа. Ростовська область загалом регулярно потрапляє під удари: раніше «Главком» повідомляв про атаку на нафтозавод у Новошахтинську.

Нагадаємо, тієї ж ночі безпілотники атакували й інші об'єкти в регіоні — зокрема портову інфраструктуру Таганрога, де, за повідомленнями місцевих ЗМІ, спалахнули танкер і резервуар із паливом. Раніше «Главком» повідомляв, що за кілька тижнів ударів по нафтовій інфраструктурі РФ виведено з ладу щонайменше 21% потужностей нафтопереробної галузі країни-агресорки.

