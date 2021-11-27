Мільйони українців так і не розказали своїм нащадкам правду про Голод 1932-1933 років
Колективна пам’ять єднає. А єдність - найпотужніша зброя нації
Моя бабуся не хотіла їсти чорного хліба... Малим я не розумів чому. А потім, коли став старшим, усвідомив: він нагадував «хліб» тих страшних часів Голодомору, зліплений з будь-чого...
Вже пізніше вона розповідала про «голодовку» і про те, як пережила ті страшні часи.
Мільйони інших українців так і не змогли розказати своїм нащадкам правду про Голод 1932-1933 років, штучно організований нелюдським сталінським режимом. Не змогли, бо не пережили його.
Сьогодні о 16.00 запалимо свічу пам’яті, щоб згадати про всіх жертв Голодомору.
Нам дуже важлива ця колективна пам’ять, особливо сьогодні.
Колективна пам’ять єднає. А єдність - найпотужніша зброя нації.
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