Мільйони українців так і не розказали своїм нащадкам правду про Голод 1932-1933 років

Сьогодні о 16.00 запалимо свічу пам’яті, щоб згадати про всіх жертв Голодомору

Колективна пам’ять єднає. А єдність - найпотужніша зброя нації

Моя бабуся не хотіла їсти чорного хліба... Малим я не розумів чому. А потім, коли став старшим, усвідомив: він нагадував «хліб» тих страшних часів Голодомору, зліплений з будь-чого...

Вже пізніше вона розповідала про «голодовку» і про те, як пережила ті страшні часи.

Мільйони інших українців так і не змогли розказати своїм нащадкам правду про Голод 1932-1933 років, штучно організований нелюдським сталінським режимом. Не змогли, бо не пережили його.

Сьогодні о 16.00 запалимо свічу пам’яті, щоб згадати про всіх жертв Голодомору.

Нам дуже важлива ця колективна пам’ять, особливо сьогодні.

Колективна пам’ять єднає. А єдність - найпотужніша зброя нації.

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