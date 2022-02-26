Росія відповість за кожен злочин. Прощення їй уже не буде

Вони прийшли на мирну землю. Тепер вона горітиме під їх ногами

Маємо підтримувати українську армію!

Україна тримає оборону!

Российские оккупанты, наша земля уже горит под вашими ногами, дальше – больше

Українці, швидкий наступ великими колонами захлинувся, російські окупанти почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Наша армія і тероборона ефективно їх знешкоджують. Та силам оборони потрібна допомога, щоб діяти на випередження.

якщо ви бачите підозрілих осіб, які встановлюють маяки, наносять мітки, за можливості, затримуйте їх самостійно або інформуйте тероборону.

особливе прохання для мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду.

якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте (ріжте дерева, кладіть поперек дороги, створюйте перешкоди) або спаліть її (запальні суміші)

Обовязково слідкуйте за офіційними сторінками, на яких є актуальна інформація, вказівки до дій тощо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

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