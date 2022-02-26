Росія відповість за кожен злочин. Прощення їй уже не буде
Вони прийшли на мирну землю. Тепер вона горітиме під їх ногами
фото з відкритих джерел
Маємо підтримувати українську армію!
Україна тримає оборону!
Российские оккупанты, наша земля уже горит под вашими ногами, дальше – больше
Українці, швидкий наступ великими колонами захлинувся, російські окупанти почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Наша армія і тероборона ефективно їх знешкоджують. Та силам оборони потрібна допомога, щоб діяти на випередження.
- якщо ви бачите підозрілих осіб, які встановлюють маяки, наносять мітки, за можливості, затримуйте їх самостійно або інформуйте тероборону.
- особливе прохання для мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду.
- якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте (ріжте дерева, кладіть поперек дороги, створюйте перешкоди) або спаліть її (запальні суміші)
Обовязково слідкуйте за офіційними сторінками, на яких є актуальна інформація, вказівки до дій тощо.
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