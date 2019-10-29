  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Святослав Вакарчук

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Відведення військ без виконання умов семиденного режиму тиші є неприпустимим

    • Святослав Вакарчук

      Народний депутат

    • Розсилка
    Процес розведення з обох сторін (дзеркально) розпочався о 12-й годині у вівторок, 29 жовтня - Відведення військ без виконання умов семиденного режиму тиші є неприпустимим
    Процес розведення з обох сторін (дзеркально) розпочався о 12-й годині у вівторок, 29 жовтня

    Українській владі потрібно відходити від домовленостей, які були зафіксовані 5 років тому та які Україною, Росією, Францією, Німеччиною з того часу читаються по-різному

    Ще вранці ми читали повідомлення штабу ООС про обстріли з боку ворога, а вже в обід чуємо заяви про відведення. Такі дії президента та його команди є помилкою, не можна йти ні на які розведення військ, поки режим тиші не забезпечений.

    Більше того – відведення військ як таке не дає нічого, крім виконання Мінських домовленостей, які давно застаріли і не мають жодної ваги. Односторонні кроки з їх виконання не призведуть ні до перемоги, ні до миру.

    Українській владі потрібно відходити від домовленостей, які були зафіксовані 5 років тому та які Україною, Росією, Францією, Німеччиною з того часу читаються по-різному. Мета Росії очевидна – вона хоче, щоб Україна опинилася у якомога складнішій ситуації: політичній, економічній, соціальній. Франція та Німеччина хочуть якомога швидше закінчити конфлікт.

    А для України важливі наші умови. Перше – безпека громадян. Усіх. У тому числі на лінії розведення. Друге – розуміти, яким чином політично відновити контроль над цією територією.

    Саме тому замість односторонніх кроків з розведення військ нам необхідна чітка стратегія лінії поведінки. Відновлення контролю над Донбасом і Кримом має бути за чітким планом, за українськими умовами.

    Саме для написання таких умов партія «Голос» ініціювала тимчасову спеціальну парламентську комісію з питань відновлення територіальної цілісності України. Саме в рамках роботи комісії потрібно починати обговорення такого плану.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Донбас Німеччина Франція партія Голос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Леонід Швець
    Леонід Швець

    Журналіст

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ