Відведення військ без виконання умов семиденного режиму тиші є неприпустимим
Українській владі потрібно відходити від домовленостей, які були зафіксовані 5 років тому та які Україною, Росією, Францією, Німеччиною з того часу читаються по-різному
Ще вранці ми читали повідомлення штабу ООС про обстріли з боку ворога, а вже в обід чуємо заяви про відведення. Такі дії президента та його команди є помилкою, не можна йти ні на які розведення військ, поки режим тиші не забезпечений.
Більше того – відведення військ як таке не дає нічого, крім виконання Мінських домовленостей, які давно застаріли і не мають жодної ваги. Односторонні кроки з їх виконання не призведуть ні до перемоги, ні до миру.
Українській владі потрібно відходити від домовленостей, які були зафіксовані 5 років тому та які Україною, Росією, Францією, Німеччиною з того часу читаються по-різному. Мета Росії очевидна – вона хоче, щоб Україна опинилася у якомога складнішій ситуації: політичній, економічній, соціальній. Франція та Німеччина хочуть якомога швидше закінчити конфлікт.
А для України важливі наші умови. Перше – безпека громадян. Усіх. У тому числі на лінії розведення. Друге – розуміти, яким чином політично відновити контроль над цією територією.
Саме тому замість односторонніх кроків з розведення військ нам необхідна чітка стратегія лінії поведінки. Відновлення контролю над Донбасом і Кримом має бути за чітким планом, за українськими умовами.
Саме для написання таких умов партія «Голос» ініціювала тимчасову спеціальну парламентську комісію з питань відновлення територіальної цілісності України. Саме в рамках роботи комісії потрібно починати обговорення такого плану.