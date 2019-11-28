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    Думки вголос

    Думки після перегляду фільму про Голодомор «Ціна правди»

    • Святослав Вакарчук

      Народний депутат

    • Розсилка
    Думки після перегляду фільму про Голодомор «Ціна правди»

    Правда завжди перемагає «політичну доцільність». Переможе і цього разу!

    Валлійський журналіст Ґарет Джонс першим відкрив світу правду про Голодомор.

    В той самий час пулітцерівський лауреат журналіст Уолтер Дюранті свідомо розказував світу казки про «досягнення» сталінського режиму, підіймаючи на сміх правду Джонса.

    Як виявилось, в тому числі, через «певну політичну доцільність».

    І сьогодні ми чуємо про «політичну доцільність» від деяких західних послідовників Дюранті, коли вони цинічно виправдовують бажання «дружити» з Росією.

    Але правда є правда. Правда завжди перемагає «політичну доцільність». Переможе і цього разу!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    історія Голодомор 1932-1933 років СРСР
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