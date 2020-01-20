Цього року ми вже втратили сімох бійців на Донбасі. Про який прогрес розповідає Зеленський?

Росія відкрито показує, що не збирається виконувати жодних домовленостей, але наполягає на виконанні своїх: автономія Донбасу у Конституції, як спосіб знищити Україну.

50 разів пролунав Дзвін пам‘яті у Міноборони України... Сьогодні ми вшановували пам‘ять 49 загиблих у Донецькому аеропорту у 2015 році. Ще одного солдата, який загинув на Сході в 2017-му. Така церемонія відбувається майже щодня, і щодня військові нагадують про ціну нашої незалежності.

З нового року ми втратили сімох бійців, обстріли щодня. Я не знаю, про який «прогрес» у виконанні паризьких домовленостей розповідає президент в інтерв‘ю міжнародній пресі. Є простий факт: обіцяного припинення вогню ми не отримали.

Що ми маємо – це продовження бойових дій ворогом. Росія відкрито показує, що не збирається виконувати жодних домовленостей, але наполягає на виконанні своїх: автономія Донбасу у Конституції, як спосіб знищити Україну.

Яка ж реакція влади? Жодної заяви від президента. Жодних пояснень суспільству. Жодних звернень до міжнародної спільноти. Жодних консультацій з парламентом. Жодного засідання РНБО з цього приводу. Ми в стані війни з Росією, але влада робить вигляд, що її не існує.

Влада сподівається що все минеться саме? Цього не буде. Кремль може змінювати уряди, прем’єрів, президентів і навіть відновити Царя. Тільки його політика щодо України не зміниться. І ми повинні знати, яка наша стратегія перемоги.

Закликаю парламент почати наступну сесію саме з цього питання: роботи над «перезавантаженням» політики протистояння Росії. Бо теперішня політика – і це вже очевидно – не приносить жодних результатів, крім повзучого виконання програшних для України «Мінських умов». Більше того – виконання саме тих пунктів, які вигідні Росії.

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