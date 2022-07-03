Окупанти знову обстріляли Одещину

Під час тривоги в Одеській області був «приліт» у базу відпочинку

Під час повітряної тривоги на Одещині знову пролунав вибух. Відомо про потрапляння ракети. Відповідну інформацію підтвердили в оперативному командуванні «Південь».

Попередньо відомо, що ворожа ракета вдарила по області під час повітряної тривоги.

За інформацією ОК «Південь» ракета поцілила у господарчу будівлю прибережної зони бази відпочинку.

Значних руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

Як повідомлялося, в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.