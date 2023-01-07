Ми всі маємо зробити надзусилля аби наблизити спільну Перемогу

Спортсмени знають, що успіх досягається надзусиллям. В момент, коли закінчуються сили, ти виключно силою волі робиш не можливе і перемагаєш. Чудовий приклад бій Усик-Джошуа. В момент коли обидвоє боксерів знесилились Усик просто неймовірною волею знайшов додаткові сили і переміг. Саме таке переможне надзусилля потрібно зробити всім нам.

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Путін дуже хоче передихнути. Він чудово розуміє, що не виграє війну, і його ціль її не програти. Перерва йому потрібна, щоб розібратись з проблемами, які не дають йому просуватись. А це в першу чергу проблеми управління військами і логістика. Поки ми б’ємо окупантів в нього немає можливості міняти «водіїв на ходу». Зміна умовного Шойгу або Суровікіна або значно меншого штибу командирів загрожує обвалом цілих ділянок фронту. Це ж стосується і, наприклад, покращення зв’язку між різними військовими одиницями, або впровадження нових розробок. Все це потребує часу, який ми йому не даємо поки наступаємо або загрожуємо наступом.

Нам не можна збавляти темп, оскільки найгіршим наслідком цього може стати затягування конфлікту на роки. У нас немає цих років. Наша економічна і соціальна ситуації – катастрофічні, особливо з огляду на рівень державного управління. Тому нам краще максимально мобілізуватись і завдати остаточних ударів російським окупантам на території країни. Нехай думають над своїми проблемами і вирішують їх за межами нашої території, а не на ній.

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Один з великих провалів в цьому році – це не переведення економіки на військові рейки. Сьогодні Мінекономіки заявив, що попередня оцінка падіння ВВП на рівні 30%, хоча мої оцінки і моїх знайомих експертів більше 40%. Тобто не зважаючи на те, що економіка не була переведена на військові рейки – вона втратила дуже багато, а саме намагання не втратити було аргументом, чому не варто проводити мобілізацію економіки. По факту, вже окупанти почали намагатися мобілізувати свою економіку або хоча б розповідають про це. А в нас можна спостерігати, як в містах будуються нові шляхопроводи, в парках міняють бруківку, ремонтують школи і садочки. Наскільки це не може почекати один рік? Тоді як досі в нас не зробили жодного шахіда, який сам по собі є досить примітивним безпілотником. Про виробництво снарядів навіть писати не буду і вам не раджу вірити в те, що ми налагодили і вирішили це питання.

Уряд ще в перші дні війни мав зробити план військової економіки, про що я неодноразово писав. Всі бюджети мали бути переглянуті на користь військових дій, все виробництво, яке може підтримати ВПК – мало перейти в кооперацію з ВПК, все що викоирстовується на фронті (дрони, пікапи) – мало безперешкодно заїжджати в країну. І можливо зараз в нас були б готові ударні дрони або ракети на 300-500 км в нормальній кількості. Це зброя, яка могла б змінити хід конфлікту, і створити велику кількість жестів доброї волі аж до припинення бойових дій. По факту ми маємо зворотню історію, коли силами волонтерів і бізнесу щось поступає на фронт, а весь наш славетний ВПК нічого нового не розробив і не запустив виробництво, в тому числі реагуючи на виклики війни такі, наприклад, як шахіди.

Зараз нам дуже важливе надзусилля. Коли я читаю про те, що уряд збирається зайнятись реформою пенсій або впровадженням інституту префектів, в мене тільки одне питання: це точно треба саме зараз робити? До перемоги не потерпить? Не потрібно гратися в ці речі. Ми всі маємо зробити надзусилля. Всього кілька потужних проривів за прикладом Харківської операції – можуть вигнати окупантів з нашої землі. І повірте, щоб вернутись їм будуть потрібні роки. Ні, це не закінчить війну, але ми повернемо свою територію, розбудуємо потужну оборону, а головне будемо мати можливість відновити економіку і нарощувати м’язи.

Надзусилля стосується всіх. Уряду, ЗСУ, тих, хто ще не мобілізувався, волонтерів, наших Західних партнерів. Війну можна і треба закінчити чим скоріше. Розбиті російські війська єдиний реалістичний шлях до миру.