РосТВ показало Путіна у храмі на різдвяній службі (фото, відео)
Путін був один посеред церкви під час служби
Російський диктатор Володимир Путін на самоті відвідав різдвяне богослужіння у Благовіщенському соборі Кремля. Крім нього там були лише священнослужителі. Про це свідчать кадри, показані телеканалом «Росія 1».
Путіна зустрічав благочинний храмів Клинського округу Сергієво-Посадської єпархії ієромонах Йосип.
Це третє Різдво, яке Путін зустрів у Москві з 2000 року.
Як відомо, міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.
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