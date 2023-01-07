РосТВ показало Путіна у храмі на різдвяній службі (фото, відео)

Путін був один посеред церкви під час служби

Російський диктатор Володимир Путін на самоті відвідав різдвяне богослужіння у Благовіщенському соборі Кремля. Крім нього там були лише священнослужителі. Про це свідчать кадри, показані телеканалом «Росія 1».

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Путіна зустрічав благочинний храмів Клинського округу Сергієво-Посадської єпархії ієромонах Йосип.

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Це третє Різдво, яке Путін зустрів у Москві з 2000 року.

Як відомо, міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.