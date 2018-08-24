Дуда привітав українців з Днем Незалежності



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Дуда і Порошенко

Дуда пообіцяв, що Польща продовжить сприяти розвитку відносин України з Євросоюзом та НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда привітав Петра Порошенка і українців з Днем Незалежності. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

«Хочу запевнити Вас у повазі до Українського Народу, який наполегливо будує Незалежну державу та готовий на найбільші жертви перед лицем порушення міжнародного права та збройної агресії з боку сусіда. Хочу наголосити на незмінній підтримці Республікою Польща суверенності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Виразом цього є ініціативи, прийняті в цій сфері на форумі Ради безпеки ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу та НАТО», - йдеться у привітанні.

Крім того, Дуда пообіцяв, що Польща продовжить сприяти розвитку відносин України з Євросоюзом та НАТО.

«Декларую подальшу діяльність Польщі на благо зміцнення відносин України з ЄС і НАТО, а також підтримку в реалізації амбітних внутрішніх реформ, що наблизять Україну до стандартів, прийнятих в цих організаціях. В інтересах Польщі та Європи є Україна як сучасна держава, з добре функціонуючою економікою, що забезпечує високий рівень життя своїм громадянам», - пише Дуда.

Також президент Польщі висловив надію на врегулювання питання історії між державами.

«Маю надію на досягнення позитивних результатів також в діалозі щодо трагічних сторінок нашої спільної історії. Я переконаний, що стратегічне партнерство Польщі і України повинно будуватися на фундаменті правди про минуле та в дусі сповідуваних обома Народами християнських цінностей», - зазначив Президент Польщі.

Анджей Дуда побажав благополуччя українцям.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності.

Президент США Дональд Трамп уже надіслав привітання на адресу президента Петра Порошенка, наголосивши, що США завжди підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України.

Перед цим президент Франції Еммануель Макрон привітав Порошенка і громадян України з Днем Незалежності. Він зазначив, що Франція залишається поруч з Україною в пошуках сталого вирішення конфлікту на Донбасі.

Папа Римський Франциск побажав українцям благословення, особливо громадянам на сході України.

Також до привітань приєдналися очільники європейських країн. Зокрема король Нідерландів Віллем-Олександр, король Швеції Карл Густав XVI, король Бельгії Філіп, а також генерал-губернатор Австралії Пітер Косгроув, голова президії Боснії і Герцеговини Бакір Ізетбегович, капітани-регенти Республіки Сан-Марино Стефано Палмієро і Маттео Чачі.

Пізніше лідер КНР Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежності і порадів її успіхам. А президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер побажав мирного майбутнього та висловив підтримку в подоланні політичних, економічних і соціальних викликів.

Пізніше Реджеп Ердоган підкреслив, що Туреччина продовжує підтримувати незалежність і територіальну цілісність України.