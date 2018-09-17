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    Думки вголос

    Погляньте, хто більше всього аплодує Вакарчуку

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Святослав Вакарчук - Погляньте, хто більше всього аплодує Вакарчуку
    Святослав Вакарчук

    Похід в політику з теоретичними викладками, але без досвіду практичнної імплементації цих викладок, призведе до краху. І не тільки особистого

    Серед тих, хто сьогодні аплодує Святославу Вакарчуку, я бачу немало людей, які не прижилися ні за якої влади. Вони розцінюють Святослава як потенційний таран, щоб в цю владу потрапити.

    Чи сповідують вони принципи, заявлені Вакарчуком? Не факт. Бо сам Вакарчук ще до кінця ці принципи не сформулював навіть для себе. А їхню реалізацію - тим більше.

    Тому найкращим чистилищем для його команди мали би стати не нинішні президентські, а наступні парламентські вибори, які будуть одразу.

    Оскільки я переконаний, що наступний обраний президент не досидить до кінця свого терміну, бо не матиме суспільної легітимізації за підтримки близько 30% населення (від загальної кількості), у Вакарчука є шанс сформувати достойну команду до 2020 року. І виступити зрозумілою, а не ілюзорною альтернативою, коли і буде потрібен кандидат, якого не просто будуть вмовляти стати іконою для перетворень, а з елементарним політичним досвідом і перевіреними людьми-реалізаторами.

    Похід в політику з теоретичними викладками (хоч і правильними), але без досвіду практичної імплементації цих викладок, призведе до краху. І не тільки особистого.

    Сподіваюсь, саме це усвідомлення і відповідальність не пожене Святослава кинутись головою з обриву в брудне болото української політики. Стрибати краще тоді, коли знаєш, від якого дна можна відштовхнутися...

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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